Hospital Civil de Culiacán no fue contemplado para primera etapa de vacunación contra covid-19

Culiacán.- El personal de salud del Hospital Civil de Culiacán no fue contemplado en la vacunación de la primera etapa contra Covid-19, pese a que en un tiempo fue considerado como hospital COVID y allí fue en donde se empezaron a atender los primeros casos.

Personal inconforme de este nosocomio habló a Debate para denunciar esta situación porque consideran injusto que los hayan dejado afuera.

El director del Hospital Jesús Israel Martínez Félix, confirmó esta información. “No fuimos contemplados, nosotros no pertenecemos al sistema nacional de ninguna institución, no somos de salubridad, ni del Seguro Social, no somos Sedena y somos un Organismo Público Descentralizado”, explicó.

Indicó que ellos enviaron toda la información correspondiente a las autoridades de cuanto personal necesitaba ser vacunado. En este hospital son mil 200 trabajadores y entre 200 y 300 atiende a los pacientes con coronavirus.

Fue durante la noche de ayer cuando al estado llegaron 9 mil 750 dosis de la vacuna contra Covid-19 a Sinaloa, las cuales serán aplicadas exclusivamente a personal de los hospitales que trabajan en primera línea de atención a pacientes con este virus.

