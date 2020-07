Hospital General de Culiacán pide a paciente con Insabi 60 mil pesos para intubarla

Culiacán.-Maria del Cónsul Peraza Salcido de 54 años de edad se encuentra internada desde el pasado miércoles. Desde su ingreso su hija María Peraza ha buscado los medios económicos para que a su mamá no le falta ningún tratamiento.

Pero desafortunadamente esta semana el personal médico le solicitó a María 60 mil pesos para intubar a su mamá, esto debido a que era necesario ya que sus pulmones están muy dañados, su hija al ser ella sola y contar más con el apoyo de su esposo dijo no tener esa cantidad de dinero; por lo que en el hospital le dijeron que tendría que firmar una hoja voluntaria para qué su mamá no fuera intubada.

Yo no tengo ese dinero, no puedo trabajar tengo que estar aquí pendiente de lo que estén pidiendo de mi mamá, tuve que firmar esa hoja donde no aceptaba la intubaran.