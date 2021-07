Hospital General nuevo en Culiacán listo para recibir a pacientes Covid-19

Sinaloa.- El Sector Salud de Sinaloa previendo que se tengan camas disponibles para pacientes Covid-19, ya se firmaron convenios para atender pacientes en todos los hospitales sin importar derechohabiencia, incluyendo también ya en operación el Nuevo Hospital General de Culiacán que es operado por las fuerzas armadas.

El Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud del Estado, expresó que se han implementado estrategias de salud pública como la reconversión hospitalaria en todo el sector para dar atención prioritaria a pacientes de gravedad durante esta nueva ola de contagios en la entidad, aclarando que cada día se aumentan más camas Covid disponibles, sobre todo en Culiacán y Mazatlán que es donde hay más contagios.

“En el momento de que entra la tercera ola los hospitales tenían pacientes con ocupación hospitalaria no Covid, por eso es que de momento se señalaba saturación en los hospitales pero no era por camas de atención a Covid-19, de manera progresiva, gradual otra vez, se empezó la reconversión por cada una de las instituciones de seguridad social, por ejemplo ya está funcionando el hospital nuevo de Culiacán, que administra el ejército y por iniciativa del Gobierno del Estado estuvimos en el Hospital General nuevo que nos había entregado la SEDENA para aperturar, ya está funcionando, atendiendo, recibiendo pacientes con 40 camas más cinco a diez de terapia intensiva y lo mismo hicimos en el caso de Mazatlán, nosotros hicimos un convenio de colaboración donde todos los pacientes COVID del ISSSTE de Mazatlán los vamos a estar atendiendo en el Hospital General Martiniano Carvajal y nosotros vamos a enviarles lo no COVID para que se atiendan en la clínica Hospital del ISSSTE, es decir, estamos viendo responsablemente la forma de tener los esquemas de respuesta para los propios pacientes”, puntualizó.

Al momento el estado cuenta con alrededor de un 55-60 por ciento de ocupación hospitalaria en este sentido, y con más de 60% de disponibilidad de ventiladores en los hospitales, y a pesar de que algunas instituciones pueden tener más o menos, se ha actuado en función de ello para contar con la disponibilidad de camas en los hospitales del sector público de la salud y garantizar la atención médica a los pacientes Covid-19 que lo requieran.

Ejemplificó el caso de la ciudad de Mazatlán, donde la Clínica de ISSSTE es muy pequeña, por lo cual los pacientes Covid-19 que ahí llegan se envían al Hospital General, donde se abrió un nuevo piso con 30 camas más, mismo que también recibe pacientes del IMSS en caso de ser necesario.

De igual manera, el también titular de los Servicios de Salud de Sinaloa ha sostenido reuniones con los directivos de las clínicas privadas para que se lleve a cabo nuevamente la reconversión hospitalaria en sus instituciones y tener la disponibilidad de camas Covid-19 también con ellos.

