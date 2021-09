Hospital Pediátrico de Sinaloa dará mejor atención a niñez: AMLO

Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arribó ayer a Culiacán para supervisar las instalaciones y equipamiento del nuevo Hospital Pediátrico de Sinaloa, mismo que contará con 67 camas más y aumentará el catálogo de especialidades para atender a 607 mil 522 personas en las áreas de terapia intensiva, dos unidades de quemados, de enfermedades pulmonares, gastroenterología, neumología, cuidados intermedios neonatales, de crecimiento y desarrollo, que brindará una mayor y mejor atención a la niñez.

En el recorrido los mandatarios federal y estatal fueron guiados por la doctora Estela Robledo, directora del nosocomio.

Luego de recorrer el nosocomio, el mandatario realizó un evento en el estacionamiento y fue cuando prometió que similares acciones van a continuar en el estado y en el país mediante un plan compuesto por cuatro acciones, como instalaciones bien construidas para tener una buena infraestructura en salud y que ya no se tengan centros de salud y hospitales que datan de décadas y en mal estado.

En este punto, destacó que el Hospital Pediátrico de Sinaloa se equipó con lo mejor para atender a los niños, pues es un nosocomio fundado en 1954.

También se sumó el gobernador Quirino Ordaz Coppel al afirmar que no se escatimaron recursos para tener lo mejor en este hospital, y presumió que “ya quisiera un hospital privado tener la calidad que tiene un hospital como este”, que dará servicio a todo el noroeste del país.

Al participar en el evento, el mandatario estatal comentó al presidente de México dos problemáticas de Sinaloa, la primera: falta de medicinas, que es un reclamo permanente y confía que el esquema de compras con el convenio de la ONU permita adquirirlas más barato y en abundancia, y la segunda, la demanda de las bases laborales de médicos, enfermeras y demás trabajadores de salud, que aseguró serán regularizadas.

En su intervención, el secretario de Salud del Gobierno Federal, Jorge Alcocer Varela, reconoció que sustituir un hospital no es cosa fácil, como cumplir con los requisitos de vida útil, de trabajo óptimo, que sea completo, moderno, flexible ante la potencialidad de cambios de salud y, lo más importante, que la población lo necesite, y, “en mi opinión, los sinaloenses lo requieren y lo merecen”, añadió.

Externó que será un hospital infantil de primera, equipado al 100 por ciento y que contará con 67 camas más, que permitirá su incremento a 200, con una inversión de mil 238 millones de pesos y que actualmente presenta un avance físico de 98 por ciento, con una superficie de construcción de 17 mil 935 metros cuadrados.

Alcocer Varela les pidió a las autoridades locales que en la lucha del combate a la corrupción, cuiden e impulsen a sus pediatras, porque comentó que a algunos hospitales les hacen falta, debido a que en México se tiene por arriba de 9 mil especialistas de pediatría que, comparado con Estados Unidos, el país tiene cuatro menos en este país, de acuerdo al total de población.

Basificación de trabajadores

López Obrador se refirió a su promesa de regularización de los trabajadores de salud y expresó que ya va a comenzar a basificar al personal, que suman 86 mil que heredaron, luego de que concluya en octubre con las jornadas de vacunación de todos los mayores de 18 años en los estados, y adelantó que se dará prioridad a aquellos de mayor antigüedad.

“Decían que por qué me he tardado tanto, les contesto, porque se nos vino la pandemia y tuvimos que contratar a 60 mil trabajadores de la salud, porque no había médicos para atender los hospitales covid y tuvimos que destinar, hasta ahora, 35 mil millones de pesos para garantizar las vacunas a todos los que lo necesitan”, argumento el mandatario.

“Ya vamos a empezar y soy un hombre de palabra, yo cumplo, yo tengo palabra y voy a cumplir y vamos a basificar a todos los trabajadores de salud, ese es mi compromiso”, respondió al personal de hospitales y centros de salud que se manifestaban a una cuadra de distancia del evento. Incluso les aclaró que “le digan a los líderes charros de los sindicatos de salud que se acabaron ya las recomendaciones y las influencias, que se va a basificar primero a los que tienen más antigüedad trabajando por contratos”.

Señaló que otras de sus prioridades es tener más médicos, ante el abandono y las herencias que dejó el periodo neoliberal en la formación de profesionales de la salud, dejando un déficit de médicos generales y, en particular, de especialistas.

Dijo que ahora se están creando escuelas en todo el país como nunca, alrededor de 40 escuelas de medicina y de enfermería en distintas regiones de México, aunado a la creación de nuevas plazas, becas, para que estudien los médicos generales y se especialicen.

“De 9 mil becas, pasamos a 20 mil, y el año que viene vamos a llegar a 30 mil becas para especialidades, que se van a llevar a cabo. Se van a poder realizar en México o en el extranjero”, externó López Obrador. Reconoció que, terminando el Gobierno, va a quedar un déficit en médicos generales y en especialistas, porque argumentó que hay mucho atraso, rezago y abandono en esta materia.

Abasto de medicamentos

El tercer punto, dijo, es que no falten los medicamentos porque es fundamental, porque no se puede tener un buen hospital equipado, con especialistas y sin medicinas.

Al referirse a la falta de medicamentos en los hospitales, comentó que “estamos enfrentando también este desafío, este reto, porque había un gran ‘trinquete’ en la compra de los medicamentos, 10 empresas le vendían al Gobierno 100 mil millones de pesos al año en medicamentos, ni siquiera eran laboratorios, farmacéuticas, sino intermediarios con buenas palancas, con buenas influencias los que hacían su agosto”.

Para lograrlo, tuvo que cambiar leyes, hacer un convenio con la ONU y comprarlos en distintos países para que no se padezca la falta de medicamentos, para atender no solamente el cuadro básico, sino que no cuesten los estudios e intervenciones quirúrgicas.

El presidente Andrés Manuel estará hoy en Mazatlán y Rosario para supervisar las obras en las presas Picachos y Santa María, respectivamente.