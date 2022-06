Hospital Pediátrico de Sinaloa registra casos de niños internados por Covid-19

Sinaloa.- Después de tres meses de no atender, ni tener internados a niños por covid-19 en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, ya se registraron los dos primeros casos, informó el director Carlos Mijail Suárez Arredondo, quien pidió a los padres atender los protocolos sanitarios.

Destacó que los síntomas siguen siendo los mismos: fiebre, cuadros respiratorios que son acompañados de moco nasal y tos, por lo que invitó a los padres a estar muy atentos y no bajar la guardia, así como inmediatamente llevarlos a que reciban atención médica para que no se agrave la situación.

IMSS no tiene casos

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta el momento se mantiene sin niños hospitalizados por padecimientos provocados por covid-19, dio a conocer la delegada en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López.

Explicó que son siete pacientes adultos hospitalizados los que se tienen en total en la entidad, seis de ellos en Culiacán y uno en Los Mochis, sin embargo, se está llamando a la población a reforzar las medidas sanitarias para evitar repunte de contagios como se está presentando en las escuelas.

Entre las estrategias para combatir el aumento de contagios del virus en los jóvenes, la delegada especificó que se están llevando a cabo jornadas de vacunación en las escuelas secundarias en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), en donde se cuenta con avances del 54 por ciento del grupo de jóvenes de 12 a 17 años, que son los que están autorizados hasta el momento.

“Todavía no tenemos niños hospitalizados por covid-19, lo que sí es invitarlos a que se sigan cuidando con el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos y sana distancia para evitar brotes”, dijo sobre la importancia de prevenir la propagación de contagios.

En la prevención toda la ciudadanía tiene que participar.

Cambian protocolos

La Secretaría de Salud del estado, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), analizan posibles cambios en los protocolos sanitarios contra el covid-19 en las escuelas con el fin de evitar cierres temporales, dio a conocer Graciela Domínguez Nava.

La secretaria de Educación en Sinaloa explicó que el cierre de las 24 unidades educativas que se reportan hasta el momento es por el apego a lo que marca el protocolo sanitario, sin embargo, se ha detectado que la sintomatología y el grado de contagio en los niños ha disminuido con la nueva realidad de la pandemia, por lo que se cree que no es necesaria la suspensión de clases.

“Como lo dijo el secretario de Salud, ellos están analizando los mecanismos para que esto pueda cambiar, porque efectivamente, lo deseable no sería cerrar. Por ahorita los contagios no se propagan con esa intensidad, pero además los síntomas ya no son tan agresivos”, reiteró, esto ante la alerta que se tiene entre la comunidad estudiantil y padres de familia por el aumento de contagios en escuelas.

Te recomendamos leer:

El Dato

Contagios en escuelas

Para prevenir contagios de covid-19, en la escuela secundaria Emilio Obeso se determinó reducir el ingreso de alumnado al 50 por ciento, por ser más de 800 alumnos los que se atienden.