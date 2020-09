Hospital Pediátrico de Sinaloa sigue sin abasto de medicinas

Sinaloa.- La falta de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa es un problema que sigue sin resolverse por parte de la Secretaría de Salud, mismo que se ha acrecentado durante la pandemia.

Familiares de pacientes han denunciado en repetidas ocasiones que las autoridades del hospital hacen gestiones para que ningún niño tenga su tratamiento completo, teniendo que ser los padres quienes busquen los recursos económicos para la compra de los medicamentos y que sus hijos puedan tener mejorías en sus estados de salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Aquí, si uno no le busca para poder comprar los medicamentos, los niños no mejoran. La enfermedad avanza y hay casos muy delicados, como los que tienen problema de intestino y cáncer”, expresó Flor Carrasco, madre de una menor internada.

Hay padres de familia que tienen casi un año sin poder regresar a sus casas ya que la salud de sus hijos es delicada. Durante este tiempo han tenido que absorber los gastos médicos, relatando que hay días que no tienen ni para comprar una jeringa; se han acostumbrado a ya no preguntar si habrá medicinas o no, porque saben que las trabajadoras sociales, médicos y personal de farmacia les dirán que no hay fecha.

Los padres relataron que hay casos en los que entran en desesperación por la cuestión económica, hay madres que han intentado quitarse la vida, otros por el mismo estrés se enferman de nervios o ansiedad, explicando que no son frecuentes pero que sí hay padres que no soportan ver a sus hijos que no mejoran y no tienen el medicamento que necesitan.

El representante de los familiares de pacientes del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Jorge Peralta, señaló que hasta el momento no han tenido un segundo encuentro con las autoridades del sector salud con el fin de saber cómo van las gestiones para la compra de fármacos. Señaló que crece cada vez más la necesidad de los niños del hospital, ya que no solo son medicinas, sino también insumos, como jeringas, gasas, soluciones salinas, entre otros.