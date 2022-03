Hospitales del IMSS, ISSSTE, General y Civil, obligados a realizar procedimientos de aborto en Sinaloa

Sinaloa.- El gobierno de Sinaloa garantizará los servicios de salud gratuitos a la mujer que acuda a realizarse un aborto en el IMSS, ISSSTE, los hospitales generales, Civil y demás instituciones públicas, y tendrán que tener personal médico obligatoriamente, que no recurran a la objeción de conciencia, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.

Las clínicas privadas están obligadas a realizar los procedimientos de interrupción del embarazo, pero en estos lugares las pacientes tendrán que pagar por los servicios, aclaró

Precisó que en forma inmediata de la publicación en el Periódico Oficial del Estado entrará en vigencia las disposiciones.

Castro Meléndrez dijo que el gobernador Rubén Rocha Moya está en espera de lo que mandate el Congreso, para hacer las adecuaciones en el sistema de salud, porque hay médicos e instalaciones, y de requerir, se podrán hacer adecuaciones.

La legislación aprobada por el Congreso del Estado asegura los derechos que le asisten a las mujeres con base a la Constitución Política de México y los tratados internacionales para efecto de despenalizar la interrupción del embarazo en una temporalidad de 13 semanas.

Las autoridades estatales están obligadas a ofrecen las condiciones sanitarias para una atención segura, que garantice la vida de la mujer, explicó.

Si existen médicos y enfermeras que por convicción determinan que no van en la práctica de la interrupción del embarazo, tienen el derecho de presentar la objeción de conciencia y "no entrarle" en apego a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando no esté en riesgo la vida o canalizarla a otro lugar.