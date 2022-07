Hospitales del sector salud, con escasez de medicinas

Culiacán, Sinaloa.- Jenny y su esposo, una familia de escasos recursos que vive en la colonia Las Huertas, en tan solo dos días que ella estuvo internada en el Hospital de la Mujer en Culiacán al dar a luz a su bebé, gastó más de 8 mil pesos en la compra de jeringas, agujas, anestesia, sondas y sueros.

La institución no cuenta con los insumos necesarios y lamentó que no se los regresaron aun cuando no le aplicaron todos los medicamentos. Se los hicieron perdedizos. Incluso las enfermeras le dijeron que todo lo habían utilizado en ella. Esta situación les afectó económicamente, además, su hijo quedó internado y bajo observaciones, por lo que diariamente tienen que trasladarse al hospital y gastar entre 80 a 100 pesos de transporte y todavía comprar los medicamentos que les vayan indicando para el bebé.

Falta de insumos

Pero este problema no únicamente sucede en este nosocomio. La falta de medicamentos en los hospitales públicos de Sinaloa es un problema que afecta a los derechohabientes, pues hasta tres veces al día el personal de salud sale en busca de los familiares de los pacientes internados para pedirles que surtan la receta en farmacias porque en esas instituciones públicas no cuentan con los insumos que se requieren.

De todos los hospitales en el municipio de Culiacán, el de la Mujer es el nosocomio que presenta más escasez. Aquí las familias gastan diariamente más de mil pesos. Esta situación suele ser muy complicada porque al ser personas vulnerables les es imposible surtir las recetas y esto los lleva a solicitar préstamos o pedir apoyo a ciudadanos para que les donen medicamentos.

Abastecimiento

En el Hospital Pediátrico de Sinaloa, los padres afirmaron que desde hace algunos meses ya cuentan con más abastecimiento de medicamentos y que en ocasiones sí han gastado, pero es muy poco, va en un rango de 200 a 400 pesos a comparación de otras veces, donde tenían que comprar la mayoría de los insumos.

Hospital General

El abasto de medicinas en el Hospital General de Mazatlán se ha mejorado y actualmente se encuentra en 67 por ciento, aseguró el director, Carlos Leonel Verdugo Hernández, quien mencionó que los faltantes son principalmente analgésico, y que las medicinas para los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, como hipertensión, diabetes, se surten con oportunidad a los usuarios. En este nosocomio, la farmacia tiene más fármaco. No obstante, familiares de pacientes internados aseguran que ellos tienen que comprar fármacos y en ocasiones hasta las jeringas.

Luisa Lizárraga, una ciudadana, dijo que su sobrino está internado por un accidente y casi todas las medicinas las compran. Lo mismo ocurre con pacientes del área ginecoobstetra.

Guamúchil

Marcos Raúl Camacho López, director del IMSS, en Guamúchil, informó que están saliendo avantes ante el desabasto de medicamentos. Ya abastecen las necesidades de los afiliados en un 90 por ciento, cifra que aseguró es alentadora. El año 2021 era del 80 por ciento.

Explicó que existen contratos con empresas que les surten los medicamentos y debido a algunas complejidades con estas instituciones no recibían los fármacos suficientes, principalmente antirretrovirales y oncológicos.

Los Mochis

En Los Mochis, los derechohabientes del Issste se quejan que escasean medicinas contra el cáncer, enfermedades crónico degenerativas y antirretrovirales. En el Hospital General, los pacientes se quejaron que no hay ni tiras para medir la glucosa. El mes pasado faltaban hasta jeringas.

Que sí hay

La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tania Clarissa Medina López, informó que si se surten hay medicamentos de recetas del 97.75 por ciento y que Sinaloa está entre los primeros cinco lugares por abastecimiento de insumos.

Reconoció que en meses anteriores tuvieron hasta un 89 por ciento de surtimiento en las farmacias de los hospitales, pero que gracias a la operación logística esta situación ha mejorado mucho.

Medina López detalló que de las 16 mil consultas que brinda el Seguro Social salen en promedio 800 mil recetas diarias en todo el estado y aproximadamente unas 700 son negadas, en las cuales trabajan con las estrategias de compra del medicamento que requieren o del apoyo de otras delegaciones para que en un plazo de 24 o 48 horas, si sigue sin tener el medicamento, el área administrativa ayude con las gestiones correspondientes para que surta la receta.

”En caso de que algún paciente compra por fuera medicamentos, le puede pagar por reembolso de medicamentos; se presentan en el área de Administración de cada unidad con la factura a nombre del IMSS y nosotros, si fue indicado por el médico familiar o de especialidad, les hacemos el pago de los medicamentos”.

Manifestaciones por falta de medicamentos

En diversas ocasiones, los padres de familia que tienen a sus hijos internados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa se han manifestado y hasta bloqueado la avenida Álvaro Obregón en protesta por la falta de medicamentos, que en muchas de las ocasiones había hasta un 40 por ciento de desabasto.

Brindarán servicios de salud gratuitos. En días anteriores se aprobó la Ley para la Detección de Cáncer en la Infancia y Adolescencia del Estado de Sinaloa, lo que significa que de 0 a 19 años de edad, niñas, niños y adolescentes recibirán servicios gratuitos en caso de padecer esta enfermedad. Será una inversión de 300 millones de pesos en una primera etapa, anunció la Secretaría de Salud.