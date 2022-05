Hoteleros de Culiacán demandan trabajadores, pero no han tenido respuesta

"Todavía estamos batallando con el recurso humano, porque a pesar de que se está recuperando la actividad turística en Culiacán no encontramos gente, porque los que teníamos se tuvieron que dedicar a otra cosa y ya migraron, ya no están en la industria de la hotelería", reitero.

José Manuel de la Rivas, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el municipio recordó que los puestos que fueron recortados durante la pandemia, hasta el momento no han podido ser cubiertos , y no solamente por la falta de recuperación en la ocupación hotelera, sino que además se tiene falta de interés de trabajadores.

Culiacán, Sinaloa.- Con carencia de personal interesado en laborar se encuentra el sector hotelero de Culiacán , ya que al recuperarse la actividad turística del municipio se está requiriendo cubrir puestos en distintas áreas, pero no hay respuesta.

