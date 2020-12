Hoy definiría Morena su candidato a gobernador de Sinaloa

Sinaloa.- Los aspirantes a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se sienten seguros cada uno de ser los elegidos como candidatos a este puesto de elección popular hoy, en lo que sería la definición por parte del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido. Sin embargo, reconocieron que no han sido convocados a reunión alguna con el dirigente Mario Delgado Carrillo. Incluso, algunos manifestaron su desconcierto.

Confiado

El senador Rubén Rocha Moya afirmó que tiene la confianza de que sea el candidato, pero aceptó que no ha sido convocado a la reunión de este miércoles en la sede de este partido.

Dijo que a través de los medios de comunicación se enteró del encuentro por las declaraciones del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quien aseguró que él sí está citado a las 11:00 horas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Agregó que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, tampoco fue invitado, sin embargo, en sus redes sociales este anunció ayer que “seguramente deba viajar a la Ciudad de México por la tarde”. De hecho, entrevistado al respecto, expresó que ni a él ni a nadie lo habían invitado y que no sabía si era hoy o mañana o cualquier día la reunión.

Contento

Al confirmar la reunión de hoy, Gerardo Vargas Landeros se dijo contento y optimista en que será el candidato de Morena para la gubernatura, pues las encuestas de los últimos 10 meses confirman su triunfo. De no salir electo en este proceso interno, dijo, lo estarían “haciendo a un lado”.

“Ser gobernador es lo único que me interesa y (lo demás) son especulaciones y mentiras, o ganas de querer desviar la atención, porque no me he manifestado para otro puesto de elección”.

Otra que confesó no haber sido invitada es la diputada federal Yadira Marcos, aunque indicó que se encuentra en la Ciudad de México pendiente de cualquier cosa y se dijo respetuosa de lo que pueda surgir este día.

Menos a Vargas

Agustín Flores García, otro que aspira a ser gobernador de Sinaloa, aseguró que tampoco fue invitado y que, de cualquier forma, no iría. Además, dijo que apoyará a cualquiera que defina el partido, “menos a (Gerardo) Vargas Landeros”.

Finalmente, dio a conocer que él encabezará una coordinación estatal provisional que propondrá al electo trabajar en conjunto por el bien del estado de Sinaloa.