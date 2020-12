Hoy es Navidad: momento de reflexión, paz y armonía

Sinaloa.- Sin duda alguna, este año 2020 que está por concluir ha sido diferente, por diversas razones, para todos quienes habitan esta tierra. Principalmente por una pandemia que ha trastocado la vida del planeta, algo que para muchos ha significado tristeza, dolor y preocupación.

Estos 365 días se van, pero nos dejan una lección: aprendimos a valorar más la salud y la vida, así como la importancia de cuidar de los nuestros y de nosotros mismos.

En esto coinciden personajes de la vida pública de Sinaloa, que, hoy en Navidad, brindan palabras de aliento y de buenos deseos para todos los amables lectores de Debate.

Desde este espacio, todos los que laboramos y colaboramos en esta casa editorial nos sumamos al júbilo que representan estas fechas y deseamos que la paz y la armonía reinen en todos los hogares de las y los sinaloenses. Y, a pesar de los pesares, les decimos: ¡feliz Navidad!

Mensaje

Desearnos feliz Navidad es desearnos el feliz nacimiento de quien viene a traernos luz

“Recordemos que la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús, que viene a salvarnos cada año. Necesitamos volver vivir este acontecimiento, no solo recordarlo, necesitamos volver a vivirlo en un momento en el cual deseamos que Dios venga, que nos haga milagros, que nos dé lo que nuestra alma, familiares y amigos necesitan. Es esta la oportunidad de abrir nuestro corazón, de aumentar nuestra fe y esperanza, y decir que Dios viene a vivir con nosotros. Más allá de esperar una gran algarabía, la felicidad más grande es que Jesús viene a darnos gozo, y ese gozo lo experimento y lo voy a compartir yo desde mi corazón hacia afuera, hacia los demás. Yo me permito que, a través de Jesús, Dios me hace partícipe de la salvación. Ahora, podríamos así pensar que desearnos feliz Navidad es desearnos el feliz nacimiento de quien viene a traerme la luz para iluminar, el gozo para disfrutar y el amor para compartir”.

Padre Esteban Robles, vocero de la diócesis de Culiacán.

"Todos queremos compartir y estar con nuestros seres queridos. Lo más importante es la vida, es tu salud".

Quirino Ordaz Coppel

"Este año aprendimos que la salud es lo más importante. No debemos bajar la guardia,

y cuidarnos".

Eliazar Gutiérrez Angulo, Alcalde de Navolato.

"Les deseo a todos lo mejor en estas fechas y los invito a que sigan cuidando todos los protocolos de salud".

Francisco Vega Meza, Protección Civil estatal.

"Es tiempo de cuidarnos los unos a los otros. Nosotros estaremos trabajando por ello sin descanso".

Cristóbal Castañeda, Director de Seguridad.

"Ninguna pandemia apagará la llama encendida de la esperanza. Es el momento de trabajar por Sinaloa".

Graciela Domínguez, Presidenta de la Jucopo.

"Les deseo a todos una feliz Navidad, quizás distinta, pero sí deseable, trasmitirnos el abrazo en la distancia y señalar que nos queremos mucho".

Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud.

"El llamado a la comunidad universitaria en general, a mantenerse en sus hogares hasta donde sea posible".

Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la UAS.

"Que en esta Navidad renazcan la alegría y optimismo para transformar las dificultades en oportunidades".

Sylvia Paz Díaz, Rectora de la UAdeO.

"Les deseo a todos la mejor de las navidades, que realicen todos sus sueños y deseos se hagan realidad".

Lauro Meléndrez, Presidente de Codesin