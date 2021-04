Hoy regresan a clases más de 800 mil alumnos en el estado de Sinaloa

Sinaloa.- Hoy regresan a clases más de 500 mil estudiantes de educación básica en todo el estado de Sinaloa, esto después de dos semanas de vacaciones por temporada de Semana Santa.

Un total de 578 mil 776 estudiantes corresponden a educación básica; 137 mil 077, a media superior, y 132 mil 218, a superior, tanto de escuelas públicas como privadas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hay que recordar que las clases siguen de manera virtual, ya que hasta el momento no se han vacunado los maestros y se anunció que no habría regreso sin que estos tengan sus dosis anticovid. Las clases comenzaron hoy martes debido a que el día de ayer hubo reunión del Consejo Técnico Escolar.

Leer más: Jornaleros agrícolas de la Región del Évora no cuentan con seguro social

Regreso a clases

Las autoridades educativas han reiterado que el regreso a las aulas no será masivo ni improvisado, no obligatorio, en apego a cinco principios básicos: gradualidad, territorialidad, no obligatoriedad, con el respaldo del sector de salud y cuidando la sana distancia.

Señaló que esta estrategia no representa un regreso a las clases presenciales, sino una medida de combate al abandono escolar, que respetará en todo momento los protocolos sanitarios.

En Sinaloa se impulsa la creación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) para combatir el riesgo de abandono escolar que podría alcanzar a cerca de 26 mil niñas y niños en la entidad.

Leer más: Llama Ricardo Monreal a "no precipitarse" y hacer una mala ley de uso lúdico de la marihuana

Los Datos

Planteles

Con respecto a los planteles educativos, dijo que en total fueron 6 mil 467 escuelas las que resguardaron los comités de vigilancia para prevenir robos y actos vandálicos durante este periodo vacacional.

Regreso

La creación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) es una estrategia y no representa un regreso a las clases presenciales, sino una medida de combate al abandono escolar que respetará en todo momento los protocolos sanitarios.