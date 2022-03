Hoy y mañana no hay clases en escuelas federalizadas de Sinaloa

Para la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el llamado al paro laboral del SNTE 27 es unilateral, pues señala que no hay ninguna razón de carácter laboral para ello. Descartan que puedan acreditar alguna violación a los derechos de los maestros y advierten que 8 de cada 10 escuelas no harán paro.

Será este día y mañana cuando los maestros que integran las escuelas federalizadas de la entidad , si así lo desean, no realizarán actividades presenciales ni virtuales , por lo que más de 2 mil 738 planteles educativos podrían quedar inactivos y dejar sin clases al alumnado en lo que resta de la semana.

