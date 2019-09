Hoyo donde cayó Alejandra había sido reportado y no se atendió: Alcalde

Culiacán.- Durante la sesión de cabildo abierto de este viernes, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro informo que, el socabon que dónde cayó la joven Alejandra en las inundaciones de ayer, ya había sido denunciado sin embargo no se atendió.

El alcalde aseveró, aunque las invasiones y construcciones de viviendas por arriba de los arroyos, es una factor determinante para que las lluvias provoquen graves inundaciones, no negara la responsabilidad del ayuntamiento en tanto a la reparación de socabones y problemas de alcantarillado que se presente, por lo tanto, se sujetará a todas las consecuencias jurídicas que implique su omisión y dará indemnización a la familia afectada por el fallecimiento de Alejandra.

"Yo no me di cuenta de cómo fue que está abierta esta parte de la banqueta, sino lo hubiera mandado a reparar, si había una denuncia y aunque no se atendió correctamente respondo por las consecuencias jurídicas que se haya hecho, no voy a negar la responsabilidad al ayuntamiento de Culiacán", manifestó.

Aclaró que, legalmente los arroyos pueden pasar por el interior de cualquier propiedad, construida siempre y cuando se tengan las condiciones necesarias para el desasolve del agua.

"Es muy común, está ciudad está plagada de las personas que están invadiendo los techos de los arroyos, pobres y ricos tienes bardas por arriba de los arroyos", dijo.