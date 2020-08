Huelga de hambre en Ayuntamiento de Culiacán ya empieza a afectar a manifestantes

Culiacán, Sinaloa.- Tras dos días de iniciada la huelga de hambre por parte de locatarios del centro frente al Ayuntamiento de Culiacán, uno de los integrantes de la manifestación vio su estado de salud comprometida por la falta de alimentos.

Durante el mediodía del miércoles, los comerciantes reportaron que Alejandro A. comenzó a sentirse mal de salud. Preocupados, llamaron a la Cruz Roja Culiacán, quienes tardaron alrededor de 10 minutos en atender el llamado.

Fue una descompensación de alimentos e insolación lo que provocó que el protestante comenzara con mareos y calambres que se convirtieron en convulsiones, informaron.

Tras tomarle la presión y sus niveles de glucosa, los paramédicos trataron de alentar al ciudadano a regresar a casa y alimentarse, pero este se niega hasta que desde Ayuntamiento atiendan el llamado.

Durante 48 horas, los locatarios han vivido a base de líquidos y bebidas energizantes altas en azúcar.

Alejandro, es el hombre de la izquierda. Foto: El Debate / Luis Gerardo Magaña

"Toda la noche han estado los malestares, los mareos empezaron como a las 11; parece ser que tengo la presión alta y un poquito de azúcar por lo que hemos tomado", dijo.

A lo anterior se suma a que el Ayuntamiento les cortó la toma de energía eléctrica en la que tenían conectado un abanico. Señalaron que en cuanto el personal trabajador se dio cuenta del malestar volvieron a restaurar la electricidad.

Alejandro declaró que a pesar de lo sucedido no abandonará la huelga de hambre, en la que comerciantes del Primer Cuadro piden que se respeten los acuerdos firmados con el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro.

"Ahorita ya no espero de ellos nada, nomás que me quiten los muros y ya me voy a mi casa; tengo 26 años (trabajando), no sé hacer otra cosa".

Lo anterior en referencia a los bloques de concreto que restringen el paso vehicular en algunas calles del Centro Histórico, afectando las ventas.