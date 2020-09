Hugo López-Gatell reconoce el trabajo de Quirino Ordaz Coppel por descenso de casos Covid-19

Sinaloa.- La coordinación del gobierno de Quirino Ordaz Coppel con la Federación ha contribuido para que Sinaloa se ubique, desde julio, como la entidad con más semanas a la baja de casos de Covid-19, reconoció el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell.

“Sinaloa subió, subió, llegó un máximo en la semana 23 (primera semana de julio) y desde entonces es el estado que tiene la mayor suma de semanas en periodo de descenso tanto de casos como de mortalidad, una disponibilidad hospitalaria importante y está en una fase de control”, expuso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo anterior lo destacó durante la rueda de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, en donde el subsecretario presentó la estadística de la curva epidemiológica nacional de casos estimados, donde resaltó a Sinaloa por su descenso en contagios y mortalidad, además de su capacidad hospitalaria.

Hugo López-Gatell hizo un reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz, quien, dijo, “en todo momento se mantuvo muy atento para coordinarse con la Federación, sobre las actividades que se podían abrir y cuáles no, incluso con detalle local en sus distintas regiones económicas, desde la primera semana de julio ya está en descenso continuo la hospitalización”, expresó.

El gobernador Quirino Ordaz ha reiterado el llamado a la población –como lo hizo en Surutato, el domingo pasado-- a no relajarse y confiarse del virus pues mientras no haya vacuna la mejor medida es la prevención con el uso de cubrebocas, guardar sana distancia y generalizar uso de gel antibacterial, toda vez que aun cuando Sinaloa está en una etapa de descenso en contagios, no se debe bajar la guardia.

Sinaloa mantiene un Call Center a través del cual atiende a distancia a pacientes sospechosos y confirmados, lo que ha permitido ofrecer hasta la fecha más de 60 mil atenciones con el apoyo de médicos y terapeturas. La línea universal es 6677130063 y la semana pasada, se abrió un Centro Covid en Mazatlán, con la línea 6699101839.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Sinaloa, hasta el día 07 de septiembre en el estado prevalecen 647 casos activos, siendo los municipios de Culiacán y Mazatlán con el mayor número de contagios.