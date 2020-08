IMJU sí está apoyando a jóvenes desplazados por balaceras en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El Instituto Municipal de la Juventud sigue apoyando a los jóvenes de bagrecitos, se planteó la idea que los jóvenes comercialicen los productos que saben hacer o que sus familiares ofrecen como quesos, tortillas, carbón entre otros para crear la marca Bagrecitos.

Bagresitos es el nombre del pueblo que el pasado 24 de junio sufrió una balacera que duro alrededor de cinco horas y que terminó dejando 9 muertos, la mayoría vecinos de la misma comunidad, situación que provocaría el desplazamiento de las familias de la zona.

Alonso Reyes Ramírez director del IMJU manifestó que continúan dando despensas para las familias además de que se está habilitada un aula para quienes no cuenten con equipo para tomar las clases a distancia, también señaláron que está pendiente un torneo de futbol y diferentes deportes para que los jóvenes se distraigan.

"No tienen actividad física no pueden salir a buscar trabajo, no conocen la ciudad y nosotros necesitamos que los jóvenes tengan salud mental para que puedan afrontar estas situaciones".

Expresó que uno de los propósitos es blindarlos ya que las administraciones anteriores se abandonaron las causas y estos fueron cayendo a las organizaciones criminales, fueron persuadidos envueltos en esos grupos y la idea es que sepan que existen institutos como el IMJU.

"Queremos que vean que hay instituciones como el Instituto de la Juventud que recuperen la confianza y se puedan acercar nosotros vamos a ser facilitadores para que ellos puedan tener un óptimo desarrollo ".