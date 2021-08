IMSS Sinaloa asegura que ha evitado colapsar por Covid-19

Sinaloa.- La tercera ola de contagios llegó a Sinaloa, trastocando la organización que los hospitales del IMSS habían ideado para atender a pacientes de todas las patologías, ya que pasaron de tener 70 casos de hospitalización covid-19 en junio, a 500 en seis semanas. Tania Medina, delegada del IMSS en Sinaloa, aseguró en entrevista para Debate que, gracias a las atenciones en los 150 módulos Marss, han logrado que los hospitales no colapsen.

La funcionaria apuntó que, actualmente, la situación parece ser mejor, ya que la institución ha registrado una disminución en los casos de hospitalización durante los últimos siete días, aunque reconoce que la covid-19 no tiene palabra como para hablar de un futuro más certero.

Se refirió a quienes han criticado que IMSS Sinaloa no ofrece atención suficiente o sobre la faltan de medicamentos al señalar que la sociedad debe de entenderlos y utilizar de manera correcta todos los servicios de urgencia de acuerdo a la patología.

¿Qué acciones han implementado para manejar la tercera ola de contagios?

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha trabajado de manera continua, ardua, ante esta tercera ola. Si bien es cierto, esta tercera ola vino a incrementar el número de casos de hospitalizados de manera drástica. De tener nosotros 70 pacientes precisamente el 2 de junio, a seis semanas ya se tenían casi 500 pacientes hospitalizados.

Ante este incremento tan drástico que se dio, lo que hicimos nosotros es reconvertir camas hospitalarias. Nosotros ya teníamos solo tres hospitales atendiendo pacientes covid-19, ya estábamos incluso nosotros anteriormente desconvirtiendo camas para atender la demanda que se dejó de dar durante el año de pandemia, ya estábamos recuperando los servicios que se habían dejado de dar, pero, a raíz de esta tercera ola, empezamos a reconvertir camas hospitalarias.

A medida como fueron llegando los casos, fuimos tomando las áreas de medicina interna del Hospital 1, del 3 de Mazatlán y de Los Mochis, para posteriormente llegar hasta tener ya los siete hospitales con pacientes covid-19 de nuevo, así como los dos hospitales de IMSS Bienestar que tenemos en El Fuerte y Villa Unión. ¿Qué empezamos a hacer? De nuevo contratar a los trabajadores, las plazas temporales, mil 700 plazas temporales de nuevo volvimos a contratar.

Empezamos, incluso, a implementar más tomas de oxígeno. Además, en Mazatlán tuvimos que de nuevo colocar un tanque más, un tanque termo, para tener mayor capacidad de oxígeno en Mazatlán. Todo esto con el apoyo del área de Administrativos, de todo el equipo, de todo el personal, con toda buena actitud nos ha ayudado a sacar esta tercera ola.

¿Qué padecimientos se dejaron de atender en un inicio y hoy nuevamente?

Ya habíamos dejado de atender la cirugía programada, lo que viene siendo problemas de vesícula, de hernias, patologías que no ponen en riesgo la salud del paciente, y continuar con las que sí deberíamos de estar dando, como es la atención de la consulta de nefrología, hematología, cardiología, oncología, endocrinología, todas esas que no las hemos dejado de dar; pero sí la otra, la consulta programada fue la que hemos dejado de dar.

¿En cuántas ciudades tiene presencia el IMSS en Sinaloa?

En todo el estado: Mazatlán, Culiacán, Navolato, Costa Rica, Guasave, Los Mochis. Todos los siete hospitales trabajando para la atención de pacientes covid-19, además de los dos del IMSS Bienestar, que es El Fuerte y Villa Unión. Pero también te quiero comentar que, ante esta demanda de pacientes respiratorios, las Unidades de Medicina Familiar nos ayudaron con la instalación de módulos de atención respiratorios, que son los módulos Marss, esto con la mejor intención de atender pacientes que tuvieron contacto con otro familiar, con otra persona, para que se le haga su diagnóstico oportuno, se le dé su manejo y se le dé también su incapacidad. También, de esa manera, logramos que los hospitales no se colapsaran. Tenemos alrededor de 150 módulos Marss que a diario atienden 748 consultas, en promedio. Esto nos ayuda a que los hospitales realmente atiendan a los pacientes que requieren una atención urgente. Están distribuidos en todo el estado.

¿Todos los hospitales tienen reconversión covid-19?

Sí, todos tienen reconversión todavía covid-19. Ahorita tenemos, gracias a que nos ha ayudado mucho la reconversión y aparte la sociedad de que ya se ha seguido cuidando, tenemos ahorita 398 pacientes hospitalizados. Ya ha bajado esto. En siete días, estoy viendo que tenemos 100 pacientes menos hospitalizados. Ahorita tenemos una ocupación del 57.2 por ciento, y los tengo en los siete hospitales y en las dos unidades de Bienestar. Ya ha ido bajando, gracias a Dios. Ya ha disminuido el número de casos que requieren hospitalización, gracias a que la gente ha acudido a vacunarse.

¿Cuántas personas están en estado crítico, intubadas?

Tenemos alrededor, ahorita, de 398 pacientes que están hospitalizados, alrededor de 60 pacientes intubados que tienen mayor riesgo. Otros están en un módulo que se llama Sipar, que es un módulo para ayudar de oxígeno. Y sí, siguen pacientes graves todavía por tener otras patologías de fondo que complican esta enfermedad.

¿Qué expectativas tiene de los casos para Sinaloa?

De siete días para acá, de tener 496 pacientes, ahorita ya tengo 396, 100 pacientes menos hospitalizados; pienso que sí nos está ayudando la vacunación, sí nos está ayudando la sociedad a cuidarse y que está disminuyendo el número de casos hospitalizados. Que a lo mejor sí se están saliendo, pero que ya no los está complicando. Yo pienso que está bajando esto gracias a Dios y al apoyo de todos.

¿Cómo han manejado la distribución, el apoyo, en cuanto al oxígeno?

Cuando un paciente ingresa, que está hospitalizado y que ya se va, se trabaja con lo que se llama la prealta. Se canaliza la indicación de que va a requerir oxígeno domiciliario; entonces, a través de servicios generales, se hace la programación de la subrogación de oxígeno, para que el paciente, en las próximas 24 horas que se va a egresar, ya tenga su oxígeno en su domicilio. Una vez que el paciente ya mejoró las situaciones clínicas y utiliza el oxígeno en dosis más bajas, hasta que llega un momento en que ya no lo requiere. De esa manera.

¿Qué le diría a las personas que han señalado al IMSS por falta de atenciones, de medicamentos, cómo responde a estos señalamientos?

Hay que utilizar los servicios de urgencia de manera ordenada, de que hay módulos de atención respiratoria a los cuales pueden acudir.

Por ejemplo, aquí en Culiacán está la clínica 36 de Infonavit Humaya, está la 46 de Cañadas, está aquí la 35 que tenemos al lado del hospital, la 52 también (en la UMAA en Terranova), de que ellos, al no tener problemas de urgencia, no saturen los hospitales, para que aquella persona que tenga una urgencia, sea atendida de manera oportuna; y aquellos que presenten un cuadro de cefalea, dolor de garganta, temperatura, pero que no tienen dificultad respiratoria, puedan acudir a esos módulos y no a los hospitales, porque es cuando se nos colapsan y se nos ve el incremento de pacientes que están en espera.

Pero, realmente, de ellos, es poco el porcentaje que requiere hospitalización (aquellos que saturan menos del 90 por ciento, que requieren ya oxígeno). Yo eso quisiera, que la sociedad nos entienda y utilice bien los servicios de urgencia, cuando la patología lo requiere. O que a veces nada más van por una incapacidad al hospital, pues no, eso hace que se colapsen los servicios de Urgencia. Que acudan a los módulos de atención respiratoria que hay en las unidades de Medicina Familiar, ahí van a recibir su incapacidad, su tratamiento, su diagnóstico y su seguimiento.

¿En algún momento de toda esta pandemia se han sentido rebasados, no solamente en atención, sino también como médicos o personal?

Los médicos siempre han apoyado, siempre han trabajado, siempre han atendido. Sabemos que ellos están por turnos, está un turno en la mañana, turno vespertino, jornada acumulada, turno nocturno. Sí es un poco pesado la patología que se atiende, porque son pacientes que en un momento dado van a estar con una vigilancia más constante, más de atención inmediata, de trabajo en equipo; pero, la verdad, los médicos nos han dado mucho de su trabajo, se han entregado y lo hacen con todo el amor, porque todos ellos han vivido y han tenido esa patología en un familiar o hasta en ellos mismos, y ellos entienden la necesidad esa de ayudar.

Desde el IMSS ¿cómo ve el impacto de la tercera ola en niños y jóvenes?

Sí hemos tenido casos de pacientes, personas jóvenes, complicadas, esto debido a padecimientos de fondo. La obesidad se ha sumado a complicar esta situación, la obesidad, la diabetes, la hipertensión o patologías que, por ejemplo, en niños, que tienen parálisis cerebral infantil, los niños que tienen síndrome de Down, en ellos sí, la enfermedad se ha comportado de manera más agresiva.

Gente que tiene su sistema de defensas bajo, pacientes con cáncer, son los que sí se nos han complicado y son a los que no les va bien. Ahorita, actualmente tenemos dos niños hospitalizados; están muy bien, gracias a Dios. Uno de 15 y otro de 11, pero va bien, esperemos que egresen en corto tiempo. Sí hemos tenido defunciones en niños, hemos tenido tres en el IMSS, niños con patologías que complicaron esta enfermedad, como retraso psicomotor y padecimientos de leucemia o con otra enfermedad que lo complica.

¿Qué opina del regreso a clases?

Pienso que ahorita todavía es momento de esperarnos. No podemos saber qué va a pasar en tres semanas, esperemos que ya el número de casos se reduzca. Ahorita, ya esta semana, terminamos la vacunación de 18 y más.

Entonces, tenemos que esperar a ver cómo se va a comportar la enfermedad este mes, para que ya otras instancias decidan si va a ser como nos dice nuestro presidente, si va a ser de manera presencial, o va a ser de nuevo en línea.

Pero hay que esperar qué pasa en estas dos, tres semanas, cómo se va a comportar esta enfermedad, porque esta enfermedad, a como lo vemos, no tiene palabra, ya es nuestra tercera ola, pero esperemos que con la vacunación ya no se presenten tantos casos y esto se controle. Vamos a esperar a ver qué dicen otras instancias y que, con la suma de reuniones, ya se tome una decisión que sea la mejor para los niños, los maestros, el pueblo, todos.

¿Cómo han sido los contagios entre el personal después de las vacunas?

De los 12 mil trabajadores que tiene el IMSS, la mayoría están vacunados y, gracias a la vacuna, ellos han enfermado pero se han tratado de manera ambulatoria, en casa, y no hemos tenido hospitalizados trabajadores IMSS. Nada más tuvimos un caso de una trabajadora embarazada donde ella no se había vacunado, le habían indicado su médico particular que no se vacunara, pero se fue de alta, estuvo bien, no hemos tenido defunciones, gracias a Dios, en esta tercera ola, y vamos bien en ese sentido, gracias a la vacunación de todo el personal. Sí hemos tenido casos positivos, pero se han manejado de manera ambulatoria.

¿Qué recomienda para prevenir la covid-19 en esta tercera ola?

Los invito a todos a que acudan a aplicarse la vacuna. Ahorita es la mejor herramienta que tenemos para evitar enfermarnos, complicarnos, hospitalizarnos y morirnos. Sí nos vamos a enfermar, pero ya teniendo las dos dosis de la vacuna, te da una mejor protección; y cuidarnos y seguirnos cuidando, sobre todo el uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos, la utilización del gel, la sana distancia.

Para entender...

Sin cambio en tratamiento covid

Tania Medina, delegada del IMSS, fue cuestionada sobre si ha habido un avance en los tratamientos que ofrecen en sus hospitales. Al respecto, señaló que no. Agregó que lo importante es hacer una buena historia clínica y pedir estudios de laboratorio de manera oportuna para aquellos pacientes que lo requieran y, para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, estar monitoreándolos. La funcionaria añadió que el manejo que se ha dado es el mismo desde la primera ola, con esteroides, anticoagulantes, antiinflamatorios y antipiréticos.

El Dato

Automedicación

Recomendó evitar automedicarse. Dijo que eso es muy importante porque el abuso de esteroides o no utilizarlos de manera oportuna puede acelerar o complicar la enfermedad.