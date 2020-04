IMSS Sinaloa aún cuenta con 50% de capacidad

Sinaloa.- Al día de hoy, en fase tres de la pandemia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa tiene una ocupación hospitalaria del 49 por ciento, por lo tanto sigue contando con una capacidad mayor al 50 por ciento y cuenta con 221 camas hospitalarias para pacientes con COVID-19, comentó el delegado general del IMSS, Rafael López Ocaña, en entrevista telefónica para EL DEBATE.

Asimismo, explicó que todos los hospitales del Instituto pueden recibir pacientes, ya sea con un infarto, alguna situación de urgencia, una fractura o algún accidente, pero también pueden recibir pacientes con COVID-19, ya que son hospitales híbridos en este momento: «Tenemos la fortuna de tener las áreas para que no se cruce esta situación y no se contaminen los pacientes que no tienen COVID-19», afirmó.

Situación del IMSS Sinaloa ante la COVID-19

El delegado explicó que, afortunadamente, pudieron prevenir esta situación desde que llegó al estado el primer paciente positivo a COVID-19, que estuvo en el Hotel Lucerna y era derechohabiente del Instituto, aunque no era de Sinaloa.

Dijo que a partir de ahí se dieron a la tarea de ir preparando las áreas hospitalarias, aunque aclaró que siempre van a surgir áreas de oportunidad, debido a que la infraestructura del IMSS está un poco rebasada a través de la historia, no del momento actual; sin embargo, dijo que desde su llegada recorrió, en compañía de Alfredo Jiménez, secretario de la Sección 11 del sindicato, los ocho hospitales de régimen ordinario, además de las de Bienestar, y se fueron abriendo camas de acuerdo con las necesidades que se han ido presentando.

López Ocaña aseguró que al final de la reconversión total de hospitales, el IMSS podrá ofertar 514 camas, en caso de ser necesarias. Dijo que en esta fase tres de contagios comunitarios el virus se encuentra en cualquier superficie, por lo cual desde hace más de un mes han desinfectado todas las unidades médicas, los hospitales y las unidades de medicina familiar, «por eso le pedimos a nuestra población que se tomen las medidas del lavado adecuado de manos, para evitar los contagios. Nosotros estamos limpiando bien las áreas».

Asimismo, informó que desde hace una semana ya se colocaron carpas como áreas de atención a familiares de pacientes con COVID-19. Dijo que se está buscando tener un aditamento electrónico donde se pueda mostrar cómo está su familiar, porque tienen quince días sin verlo, ya que, aunque entre un 80 y 90 por ciento de pacientes con COVID-19 ha sido dado de alta, son sensibles a la necesidad de los familiares que están en espera, y aseguró que están trabajando muy duro para que puedan tener en tiempo y forma la información.

Convenio con hospitales privados

Al ser cuestionado sobre el funcionamiento del convenio firmado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, con las instancias privadas, manifestó el delegado que desde luego Sinaloa se ha plegado a esto, y, en consecuencia, al Hospital Ángeles en Culiacán ya están siendo enviados pacientes del IMSS; en Mazatlán, al Hospital Sharp; y en la ciudad de Los Mochis se cuenta con un hospital de ginecopediatría, que no es un hospital para COVID-19: «Nosotros arrancamos el día 23 de marzo. Entiendo que en el país esté saturada la línea telefónica habilitada para esto, pero en el IMSS se está llevando un procedimiento al respecto».

Ejemplificó a este respecto que si llega una paciente obstétrica al hospital privado con sangrado y se desconocen sus antecedentes, corre riesgos.

Hay ciertas características que dan el pase directo al hospital privado. Explicó que se revisa el historial, y ellos pueden contactar a la paciente directamente o ellas hacen el contacto y se les hace entrega del historial a un familiar de la paciente.

Insumos y estrategias

Por otro lado, el delegado detalló que en cuanto a la adquisición de ventiladores, se tuvo la oportunidad de que el Zoé Robledo, director general del IMSS, les otorgara un apoyo de 97 millones de pesos para adquirir 55 ventiladores. De estos, 17 llegan el viernes, y 30 más el día miércoles de la próxima semana.

Comentó que han tenido más de doce reuniones del Comité Estatal de Salud y del Comité de Seguridad con el gobernador Quirino Ordaz, en las que el IMSS tiene voz y voto y han sido escuchadas sus recomendaciones, lo que ha generado acciones productivas que tienen al IMSS Sinaloa bastante controlado en comparación con otras entidades de la república.

Además, dijo que, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud estatal, de 824 infectados hasta el día de ayer, el IMSS tiene a 256, lo cual representa el 34 por ciento de la población, y de los casos sospechosos hay en el Instituto un porcentaje del 25 por ciento del total de casos.

Desafíos de los trabajadores de salud

Ante las quejas que han hecho públicas trabajadores de la salud en el estado por falta de insumos, López Ocaña dio a conocer que la población de trabajadores del IMSS aquí en Sinaloa es de 11 300, entre base y confianza, de los cuales alrededor del 7 por ciento se fue de licencia; es decir, 750, porque estos tenían alguna comorbilidad, como diabetes o presión alta.

Afirmó que ellos están bien protegidos con su licencia con goce de sueldo, y que diariamente revisa la situación con el jefe sindical. Además, dijo que 150 trabajadores del Instituto han dado positivo a COVID-19: «Afortunadamente, en los hospitales de mayor población, como el de Mochis y el número 1, tenemos 40 o 45 trabajadores contagiados», y aseguró que esto nos habla de que no hubo brotes fuertes en su momento.

Aclaró que sí se les otorga su incapacidad con riesgos de trabajo, y que aquel trabajador que no la tuvo o tiene la duda puede acercarse a la delegación, donde encontrarán las puertas abiertas y también en cada hospital con los delegados seccionales, y pueden estar seguros de que será atendida su necesidad.

Respecto a la calidad de los insumos adquiridos recientemente, se refirió a que tuvieron conocimiento de que a veces llegaban de mala calidad, por lo cual abrieron un comité de abasto bilateral con delegados del sindicato, médicos y gente de abasto, y se formó un consenso para comprar insumos de la mejor calidad.

Agregó que por autorización del director general se ha abierto el sistema de compras y se está comprando local o al mejor postor, «porque también se presta mucho para el abuso, y es algo que no lo voy a permitir», expresó.

Afirmó que están trabajando para tener el mejor equipo de protección personal para que el personal tenga la mejor tranquilidad, y aprovechó para enviarles un mensaje de agradecimiento y que estén contando con alguien que está trabajando las 24 horas al día pendiente con un equipo de trabajo formado por el sindicato y el instituto, y también a los derechohabientes de que se está atendiendo en las mejores condiciones posibles: «Tenemos los anticoagulantes, antibióticos, la Cloroquina y todos los esquemas terapéuticos que están siendo utilizados para COVID».

Tratamientos y manejo de pacientes

López Ocaña afirmó que el hecho de contar con una especialidad en área inmunológica, como la reumatología, le ha dado un panorama más amplio para entender esta enfermedad; sin embargo, a nivel internacional los conocimientos son aún empíricos, y no se cuenta con una base científica sustentada.

En el caso del IMSS, se hacen videoconferencias para compartir experiencias. Dijo que cuentan con unos algoritmos de nivel central de cómo manejar la pandemia, incluidos los casos graves.

Afirmó que junto al secretario de Salud, Efrén Encinas, tienen una meta semanal los días sábados, donde acuden los expertos en el área y dan la experiencia que viven en campo para ver qué hay más allá.

Explicó que cada paciente es un caso particular y amerita un tipo de tratamiento específico: «Créanme, y estén seguros de que estamos muy actualizados con artículos científicos, pero sobre todo desde la experiencia que viven nuestros especialistas», subrayó.

Para afrontar esta pandemia, básicamente los especialistas en neumología, medicina interna, terapia intensiva y médicos urgenciólogos son la primera línea de conocimiento, y dependiendo el caso serán quienes van a tener que manejar a un paciente grave que requiera intubación.

Señaló que están viendo qué parámetros ventilatorios serán utilizados y cuáles son los ideales, de acuerdo con el paciente: «Ante eso, nos hemos encontrado diferentes opciones terapéuticas. Afortunadamente contamos con la Cloroquina y con la cetropina», aunque reconoció que se ha comentado que la asociación de estos medicamentos en Italia causó ciertos peligros, por lo cual aquí lo están vigilando, para esto se toma mucho en cuenta a los profesionales que están en el campo: «Los médicos son lo más valioso, y hoy en día estamos convirtiendo en metas a estos desafíos que tenemos en estos momentos», enfatizó.

Retos en bioética

Dijo que, aunque es verdad que existe cierto temor en algunos médicos cirujanos con otras especialidades y que incluso en otros estados han promovido amparos para evitar trabajar ante la pandemia y proteger su propia salud, se trata de dar el mejor equipo de protección posible a los especialistas que están en la primera línea del combate ante la COVID-19, para que puedan desarrollar su ejercicio profesional con la mayor tranquilidad posible.