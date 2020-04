IMSS Sinaloa envía a paciente de coronavirus hacer su vida normal

Sinaloa.- El paciente Humberto "N" el pasado 27 de marzo acudió al hospital regional número 1 del IMSS debido a que se sentía mal de salud , y todo era sospecha de haber sido infectado de coronavirus.

Su sorpresa fue que al verlo le dijeron que se fuera de reposo a casa qué no iba en estado de gravedad para hacerle la prueba de Covid-19.

Para el día 31 de marzo regresa al hospital, seguía sintiéndose mal y acceden hacerle la prueba, le dicen que regresa dentro de 3 días.

El derechohabiente regreso, justo el día 3 de abril, donde le dijeron que sus resultados no habían llegado, y por tal motivo ya no le daría más incapacidad hasta saber si es positivo o no.

Resultados del estudio que muestra que el paciente dio positivo a coronavirus. Foto: Cortesía

El aún con la sospecha de saber si tenía coronavirus o no, decidió no permanecer en casa, ya que si no tenía incapacidad debía regresar al trabajo, por lo tanto acudió con su médico familiar el día 6 de abril, este le dijo que el no tenía coronavirus, que su diagnóstico era influenza y que sus resultados seguían sin llegar.

Por tal motivo el doctor le solicitó realizará su vida normal, fuera a su trabajo.

Confiando en el diagnóstico que le dieron hizo caso, dejó de estar aislado para usar el transporte urbano, para salir a trabajar para convivir con quienes viven en su hogar .

Aún así un familiar insistía que sus síntomas eran de coronavirus qué a través de un trabajador del laboratorio estatal preguntarian cuánto tiempo tardaría en llegar la prueba ya que en el IMSS no les supieron decir.

Resulta qué los resultados estaban listos para el día 4 de abril, dos días antes de cuando acudió a la cita con el médico familiar.

Estos dieron positivo, lo que ha causado alarma entre sus familiares quienes habian confiado en lo que había dicho el médico general.

Su preocupación no nada más era dentro de su hogar, si no su centro de trabajo, la gente que estuvo cerca de él en el transporte público y otros espacios que visito.

Denunciando la falta de capacidad del instituto para atender este tipo de casos,en el que por la saturación y el incremento de personas sospechosas no se les está dando la atención adecuada y especializada que cada uno requiere .

El paciente y sus familiares responsabilizan al IMSS del incremento de más contagios al no dar la información oportuna a la derechohabiencia y sus familiares, ya qué fueron 9 días en las que el paciente anduvo "correteando" los resultados.

Cabe señalar que el IMSS hace todas las pruebas como casos de influenza, pero este mismo estudio arroja si son positivo o no a Covid-19, lo hacen así para según no alarmar a los pacientes.