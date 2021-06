IMSS Sinaloa invita a jornadas de vasectomía sin bisturí

Sinaloa.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, llevará a cabo del 15 al 18 de junio la Jornada Estatal de Vasectomías Sin Bisturí, método anticonceptivo definitivo para el hombre.

El coordinador auxiliar de Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, Aarón Francisco Vega Estenzor, informó que esta jornada va dirigida a la población masculina, sean o no derechohabientes del IMSS, que ya tienen definido el número de hijos que integra su familia, por lo que invitó a informarse y registrarse en los módulos de Planificación Familiar y Trabajo Social de las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Invitamos a los hombres, sean o no derechohabientes, que deseen obtener información sobre este método de anticoncepción, a que acudan a los módulos de Planificación Familiar de cualquier UMF, donde recibirán información y atención por personal calificado en el tema”, expresó.

Leer más: ¡A hidratarse! Se espera un calor húmedo y sofocante en Culiacán hoy 15 de junio

Detalló que en esta ocasión, los procedimientos quirúrgicos se realizarán en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 y UMF No. 45 en Mazatlán, Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 30 Guamúchil, HGZ No. 32 Guasave, HGZ No. 28 Costa Rica, UMF No. 35, 36, y 52 en Culiacán.

En el caso de la UMF No. 46, esta jornada se estará realizando los días 24 y 25 de junio, por lo que los interesados podrán acudir en los días previos a registro y valoración para determinar si son candidatos a practicarse la cirugía.

La vasectomía, explicó, se trata de un método anticonceptivo muy sencillo el cual consiste en una pequeña operación que se realiza sin la necesidad de un bisturí, con anestesia local, mediante el cual se ligan y cortan los conductos por donde pasan los espermatozoides, sin que se requiera de hospitalización para su recuperación.

El especialista precisó que la vasectomía no interfiere con la actividad sexual de la pareja, no existen riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud, de una pronta recuperación, permitiendo al varón regresar rápidamente a sus actividades habituales, se realiza a solicitud del varón, sea o no derechohabiente, quien recibe además consejería sobre el tema, enfatizando que es un método anticonceptivo de carácter permanente o definitivo.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 15 de junio sobre Covid-19

Entre otras de las ventajas, detalló, es que no produce impotencia, no disminuye el deseo sexual ni la cantidad de producción del semen, no produce cáncer, ni provoca padecimientos del corazón.

Por último, indicó que este tipo de jornadas se estarán desarrollando de manera permanente y a lo largo del año con la premisa de fomentar la planificación familiar y concientizar a la población sinaloense sobre la importancia de practicarse este tipo de procedimientos.

Quirino Ordaz inaugura nuevo edificio del Gobierno de Sinaloa

Síguenos en