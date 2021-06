IMSS Sinaloa realizó 93 procedimientos de vasectomía sin bisturí

Sinaloa.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y en los hospitales de Culiacán, Mazatlán, Costa Rica, Guamúchil y Guasave, realizaron un total de 93 procedimientos durante la Jornada Estatal de Vasectomía sin Bisturí.

Estos 93 procedimientos realizados en UMF y hospitales, se suman a los 218 llevados a cabo a lo largo del año, dando un total de 311 intervenciones. Para el desarrollo de las jornadas, se contó con equipos multidisciplinarios de salud, que realizaron las vasectomías sin bisturí.

Los procedimientos quirúrgicos se realizaron en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 y UMF No. 45 en Mazatlán, Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 30 Guamúchil, HGZ No. 32 Guasave, HGZ No. 28 Costa Rica, UMF No. 35, No. 36, y No. 52 en Culiacán.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollaron bajo un estricto protocolo de bioseguridad e higiene para protección de los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades médicas.

La vasectomía sin bisturí, explicó el doctor Vega Estenzor, es un método de planificación familiar altamente seguro, con una efectividad del 99% en el que se utiliza solamente anestesia local, con una duración de 15 a 30 minutos y que no requiere hospitalización, ya que es de rápida recuperación y fácil para los intervenidos.

Este método, precisó, va dirigido a los hombres, derechohabientes y no derechohabientes. Se puede efectuar en cualquier momento, una vez que el interesado haya recibido consejería donde se le informa que es de carácter definitivo y que lo solicita de manera voluntaria a su médico.

Por último, el médico recordó que, a lo largo del año, el IMSS continuará realizando jornadas de vasectomías en las principales UMF en el estado, motivo por el cual extendió una invitación a los hombres para que acudan a recibir información en los consultorios de Planificación Familiar y Trabajo Social de las unidades médicas del Instituto.

