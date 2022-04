IMSS Sinaloa y Sector Salud llevan a cabo vacunación intensiva contra Covid-19 este mes de abril

Sinaloa.- En el mes de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, junto con el Sector Salud federal, llevará a cabo una campaña intensiva de vacunación contra Covid-19 en las Unidades Médicas y hospitales de la zona urbana y rural del estado, con el objetivo de vacunar a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquellas que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis.

La titular del IMSS en el estado, doctora Tania Clarissa Medina López, indicó que el objetivo de esta acción es aplicar la vacuna a todas y todos los sinaloenses, a fin de evitar la muerte o una enfermedad grave a causa de Covid-19.

Con relación al régimen ordinario, informó que el IMSS distribuirá brigadas de vacunación en 42 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y 8 hospitales de la zona urbana, los cuales estarán aplicando el biológico de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 19:00 horas.

En el caso de las unidades de tiempo completo, se aplicará en las UMF No. 36 del Infonavit Humaya, en Culiacán; y la No. 37, en la colonia Las Fuentes, en la Ciudad de Los Mochis; así como el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en la capital del estado, continuarán con la actividad los fines de semana, en un horario de 8:00 a 19:00 horas.

Respecto al programa IMSS-Bienestar, participarán 74 Unidades Médicas Rurales y 2 Hospitales Rurales, donde se desarrollará esta actividad de lunes a domingo, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Se aplicará la vacuna AstraZeneca y para recibirla, los derechohabientes y la población en general no necesitan cita previa, únicamente deben acudir a donde estén aplicando la vacuna y solicitarla con una identificación oficial.

Para conocer en qué unidades se suministra el biológico, se puede consultar el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/COVID-19/recomendaciones/IMSS-ListaNacional-Refuerzos-COVID-19.pdf

Finalmente, se deben mantener las medidas de higiene para evitar el contagio por Covid-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.