IMSS envía a paciente sospechoso de coronavirus a trabajar

Sinaloa.- Un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha evidenciado la falta de compromiso del personal que labora en esta institución ante la contingencia sanitaria. Esto debido a que al tener todos los síntomas de COVID-19 fue enviado a su casa con la instrucción de que continuara trabajando.

Todo ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando el paciente acudió a la clínica regional número 1 del IMSS debido a que no se sentía bien, por lo que quería que un médico lo valorara. A su llegada al nosocomio le dijeron que era paciente sospechoso de COVID-19, por lo que debía irse a su casa. Además, le dijeron que la prueba no se la realizarían hasta que presentara síntomas de gravedad.

El 31 de marzo, el afectado —quien dio esta entrevista de manera anónima por temor a la discriminación social— regresó al mismo lugar, pues había empeorado, y fue cuando decidieron hacerle el estudio de faringe y determinar si era paciente positivo; sin embargo, de nueva cuenta fue enviado a su domicilio, y le dijeron que volviera el 3 de abril a recibir los resultados.

Durante esos tres días estuvo aislado. Cumpliendo con la fecha programada, acudió por sus resultados, los cuales aún no llegaban. En ese momento solicitó al personal que le otorgaran más días de incapacidad, pero la petición le fue negada.

Resultados del estudio que muestra que el paciente dio positivo a coronavirus. Foto: Cortesía

Para el 6 de abril ya estaba en su consulta con el médico general, pero para su sorpresa el galeno le externó que no habían llegado aún los resultados, y que optara por continuar haciendo su vida normal, que sus síntomas eran por influenza, y que mejor volviera a trabajar, por lo que ya no habría más incapacidad. Aún con malestares, como fiebre y dolor de cabeza, acató la indicación del médico, y regresó a laborar.

Preocupación

Sus hijos no se quedaron tranquilos debido a que su papá no mejoraba, y los síntomas de coronavirus persistían. Decidieron contactar a una persona conocida de su familia que trabaja en el Laboratorio Estatal para confirmar si aún no llegaba su resultado, explicando que estos habían sido enviados al Seguro Social desde el 4 de abril.

Debido a esto, el paciente regresó a la institución para que le dieran su resultado, por el cual había acudido dos días después de que estos se entregaron: la noticia fue positivo a COVID-19. Hasta ese momento se le otorgó incapacidad y se le recomendó total aislamiento.

Con gran impotencia decidió abandonar el hospital, pensando que estuvo más de una semana saliendo a la calle a trabajar, haciendo las vueltas que el mismo Seguro le obligaba a hacer, conviviendo con otras personas, tanto de su familia, como del trabajo, asistentes médicos, entre otros.

Este derechohabiente se encuentra también bajo la supervisión de un doctor particular que su familia con gran esfuerzo está pagando. Sus familiares directos se encuentran aislados también a manera de prevención por no saber si son portadores del virus.

«Es una injusticia. Seguro estoy que como mi caso hay muchos más. No soy el único al que han de decir que es influenza, y así va a ir creciendo el contagio de coronavirus por la falta de atención en el Seguro. De ese lugar ya no quiero saber nada», sentenció.

Durante estos días tomó rutas de camiones diferentes, ya que requería trasladarse de su casa al trabajo; y del trabajo al IMSS, entre ellas El Palmito, Penitenciaría y Toledo.

Ante esto, extiende un llamado a todas las instituciones de salud para que hagan un compromiso verdadero con la contingencia y sean sinceras con los diagnósticos, ya que así la sociedad seguirá tomando medidas de prevención, y pidió no tomar tan a la ligera esta pandemia que ha llegado a nuestro estado.

Estigma

El paciente no quiso revelar su identidad, ya que teme al rechazo de sus vecinos y compañeros de trabajo, debido a que el periodo de incubación dura de uno a catorce días, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Contagios

La infección puede producirse al respirar el virus expulsado por una persona con COVID-19 situada a menos de un metro de distancia, o al tocar una superficie contaminada y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos, de acuerdo con la OMS.