IMSS garantiza atención en Urgencias el 1 de enero del 2020

México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social informa a la población en general que el próximo miércoles 1 de enero de 2019, está garantizada la atención en los servicios de urgencias y hospitalización en todas las unidades médicas de la entidad.

Como se recordará, ese día es festivo conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, por lo que las áreas administrativas, consulta de medicina familiar y especialidades, y las dos guarderías ordinarias del IMSS ubicadas en Culiacán y Mazatlán, suspenden labores.

Autoridades del IMSS en Sinaloa garantizaron la atención y el servicio a sus derechohabientes al contar con personal que laborará durante el miércoles 1° de enero con guardias en los servicios de hospitalización y urgencias, otorgando la atención requerida de manera oportuna y eficiente.

En Sinaloa, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con servicios de Urgencias en sus ocho hospitales, ubicados en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Costa Rica y Navolato, donde se brinda atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que prestan el servicio de Atención Médica Continua son, en Mazatlán, la No. 45, en Culiacán, las No. 36 en sector Infonavit Humaya, la No. 35 en la colonia Almada, la No. 46, en Infonavit Cañadas y la No. 55 en el sector Terranova.

Foto EL DEBATE

Se cuenta además con otras unidades de medicina familiar que también brindan servicios de atención médica continua y son las ubicadas en Navolato, Pericos, Villa Ángel Flores (La Palma), Ahome, Higueras, San Miguel, Topolobampo, Mochicahui, Juan José Ríos, El Carrizo, La Reforma, Ruiz Cortinez, Bamoa, Angostura, El Rosario, Escuinapa, La Cruz de Elota, Villa Juárez y Eldorado.

Los servicios en todas las áreas se reanudarán con normalidad en los horarios habituales a partir del jueves 2 de enero, tanto en unidades médicas como en áreas administrativas y guarderías.

Se reitera a los usuarios de los servicios que las emergencias son eventos que ponen en riesgo la vida de la persona y/o la función de algún órgano y que requieren atención médica inmediata, por lo que se debe realizar un uso adecuado de este servicio.

Con este tipo de acciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social reafirma el compromiso de velar por la salud de las y los derechohabientes que se encuentran en hospitalización, así como otorgar servicios médicos a la población sinaloense que así lo requiera durante las festividades de fin de año.