IMSS no atiende a paciente con grave enfermedad en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Eliseo López Gómez de 29 años de edad padece del transtorno de Behcet, el cual consiste en la inflamación de los vasos sanguíneos.

Si bien esta enfermedad no tiene una cura aún, requiere de la constante atención médica.

El joven acudió ayer al Instituto Mexicano del Seguro Social para solicitar se realicen una serie de estudios que estaban programados y con esto dar continuidad a su enfermedad, determinar si requiere algún tipo de intervención o cambiar dosis de médicamento.

Su sorpresa al llegar al área de especialidades fue qué no podían atenderlo, ya que el hospital estaba enfocado en atender a pacientes sólo con coronavirus.

Procedentes del puerto de Mazatlán desistian en regresarse ya qué de no tener los resultados de los estudios su situación pudiera empeorar.

Su madre Luz María relata qué puede caer en un estado grave de salud y hasta perder la vida .

Por más que insistió en qué los médicos lo atendieran no lo lograron, por lo que a través de este medio solicitan el apoyo al delegado del IMSS para que la atención no le sea negada o bien si ahí en el hospital no se puede el servicio se subrogue a otra institución.