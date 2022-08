IMSS reporta baja en número de pacientes que van a solicitar atención por Covid-19 en Culiacán

Sinaloa.- A la baja está la atención y pruebas realizadas a pacientes contagiados o con síntomas de covid-19, reportan en las unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán.

Una semana atrás, los números de casos y atenciones a derechohabientes con síntomas de Covid-19 se mantenían en 100 al día en algunas clínicas del IMSS, pero esta semana la estadística fue mucho más baja.

Recorrido

En un recorrido realizado en las diversas unidades médicas de la ciudad y el Hospital Civil, se observó que había muy pocas personas esperando turno en la área de atención covid.

De acuerdo a personal de la Unidad Médica Familiar Número 35 del IMSS, solo un 10 por ciento de los pacientes sale positivo a covid-19, de 25 pruebas diarias que realizan por turno.

La cifra de pruebas solicitadas para constatar o descartar el virus bajó de forma significativa, ya que en semanas anteriores se realizaban hasta 50 por turno de lunes a viernes y fines de semana.

La Unidad Médica Familiar 36 del IMSS estaba prestando atención a más de 150 personas diarias de lunes a viernes, pero ahora ha bajado a la mitad, por lo que se considera que, al no ser fuerte la sintomatología del virus, muchas personas optan por no acudir a solicitar atención médica y toman lo mismos medicamentos que les recetaron antes.

Atención médica

En el Hospital Civil de Culiacán, el personal informó que desde el inicio de la temporada vacacional, el número de atenciones por covid-19 bajó considerablemente, ya que, de 40 personas que atendían, ahora solo acuden un promedio de 15 a 20 diarias. La atención en este nosocomio es desde las 7:00 horas y las personas que presenten algún síntoma pueden ir a cualquier horario.

Cabe recordar que los síntomas más frecuentes al adquirir el virus son: dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general (como el cansancio), dolor de ojos y oídos.

Se quedan en casa

Don Avelino Nevárez sintió todos los síntomas de covid-19, pero prefirió no ir a ningún hospital porque era como si tuviera una gripe muy fuerte. En su caso, como no iba a salir a la calle durante días, no se realizó la prueba, lo cual ahora le pesa porque se quedó con la duda de si fue el virus o no. Si lo fue, por fortuna no tuvo complicaciones graves. En los últimos días, familiares y amigos le han dicho que tuvieron síntomas de gripe, pero ninguno fue al médico.

Llamado

El delegado de Programas Federales en Sinaloa, Omar López, invita a la población a seguir con los protocolos de sanidad, comorespetar la sana distancias y evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación y en cualquier sitio.

“Cuidemos a nuestras niñas y niños”, repite una y otra vez el funcionario. También invita a estar al pendiente de las jornadas de vacunación para las niñas y niños de 5 a 11 años de edad.

El Dato

Baja la atención covid

La afluencia de personas con síntomas del virus del covid presenta una baja demanda, esto de acuerdo al personal de los puntos médicos en los hospitales de Culiacán.