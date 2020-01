INAH lamenta la emisión de permisos de demolición de edificios de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El edificio antiguo que fue derrumbado en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y Donato Guerra, en Culiacán, durante el mes de diciembre, no estaba clasificado como histórico; sin embargo, no se debió autorizar un permiso de demolición por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Culiacán, al aportar a la imagen de la ciudad como patrimonio, reclamó el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Servando Rojo Quintero.

No hay falta

El titular del Instituto en el estado explicó que, según lo que marca la ley, los monumentos históricos son los que fueron construidos antes del año 1900; sin embargo, hay otros edificios que fueron construidos posteriormente a ese año que forman parte de la continuidad estilística de los municipios, constructiva o arquitectónica, que además aportan al lenguaje histórico de la ciudad, por lo tanto, no se deben de demoler, a pesar de que no estén clasificados en lo que marca la ley.

Asimismo, el director del INAH aceptó la necesidad de que se cuente con una renovación del estudio que tiene la ciudad que contabiliza los patrimonios históricos, ya que han sido recurrentes los derrumbes o modificaciones, lacerando la imagen del municipio, que puede ser utilizada para atraer un mayor número de turistas.

Daños al patrimonio

Rojo Quintero dijo que, debido a la demolición autorizada por el Ayuntamiento de Culiacán, se está realizando un nuevo estudio para determinar si la propiedad en realidad no contaba con más de 100 años; de ser así, se tendría que reconstruir por parte de los propietarios el daño realizado al patrimonio, como se ha realizado en otras ocasiones.

“¿Qué se hacía anteriormente?, llegaban y emitían un documento aquí, donde decía que no es de calidad monumental, decían, ‘tal edificio no es monumento histórico’, y lo tomaban como sentencia de muerte de los edificios, y esto no es cierto”, reclamó el director del INAH, ya que se cuenta con sanciones a quienes demuelan patrimonio histórico para la sociedad.

Hechos