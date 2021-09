¡Iluminación completa! Quirino Ordaz inaugura luces escénicas del emblemático Puente Negro en Culiacán

Sinaloa.- La noche de este 14 de septiembre el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, inauguró la obra de iluminación escénica del emblématico Puente Negro, ícono de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Al gobernador de Sinaloa lo acompañaron a la inauguración desde el Parque Acuático de Culiacán, bajo el Puente Negro, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz y el secretario de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa, Osvaldo López Ángulo.

"La inversión de poco más de 12 millones de pesos. Pero lo que va a dejar, promoción, en atractivo, va a ser la gran fotografía, sin duda, de Culiacán", manifestó Quirino Ordaz Coppel.

El mandatario estatal hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar entre todos que no se roben los cables "Que no haya gente irresponsable. Que piensen ante todo en la ciudad, en lo que representa, en lo que significa esto porque es un esfuerzo muy grande porque hay tecnología. No es nada más unos focos, no, hay un sistema que va a estar cambiando de colores que va a dar mucho lustre a toda esta zona", agregó.

"El mejor vigilante también es la gente", señaló Quirino Ordaz Coppel al señalar que también pidió apoyo del Gobierno de Culiacán encabezado por Jesús Estrada Ferreiro para que se vigile la zona para evitar los robos.

El Puente Negro se pintó de verde, blanco y rojo en conmemoración al mes patrio y a un día de la celebración del Grito de Independencia de México que protagonizará por quinta y última vez el gobernador Quirino Ordaz este miércoles 15 de septiembre en el Palacio de Gobierno.