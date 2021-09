¡Impagables! los camiones urbanos Puro Sinaloa, lamentan transportistas

Sinaloa.- Sin poder dormir y con el temor y angustia de perder los enganches y mensualidades que dieron de los camiones, además de sus casas, así están los concesionarios que aceptaron el programa de Renovación de Unidades del Transporte Público Urbano Puro Sinaloa, en el que fue intermediario el Gobierno estatal.

La financiera ya está demandando a los transportistas y lo está haciendo en Jalisco, por lo que tienen que ir a contestar la demanda hasta allá, lo que les provoca mucho gasto.

Debido a que en los primeros meses, cuando inició la pandemia de covid-19, por falta de pasaje se salieron de ruta, la mitad de las unidades y las que circulaban no sacaban ni para los gastos, y se hizo imposible pagar las mensualidades de 40 mil pesos, explicó José Manuel Mendívil Álvarez, presidente de la Alianza de Concesionarios y Permisionarios de Transporte Urbano y Suburbano de Culiacán AC.

Aún no hay clases presenciales y el flujo de pasaje no ha mejorado, y por esto no han logrado recuperarse, y hay concesionarios que adeudan hasta 20 mensualidades más intereses.

Riesgo

Algunos concesionarios ya regresaron los camiones, otros están en la búsqueda de hacer un esfuerzo de pagar sin los intereses moratorios, pero la financiera no acepta.

Hay quienes, con el fin de salir más rápido del adeudo, dieron enganches de 200, 400 y hasta 500 mil pesos, los cuales están en riesgo de perder. “La situación está muy crítica. Desde que te notifican que hay una demanda contra ti y que te van a quitar los camiones y la casa, uno ya no duerme”, lamentó.

Claro que quieren pagar las unidades, deben, lo reconocen, pero ahorita no tienen forma de hacerlo, por esta razón han buscado apoyo por parte del Gobierno del Estado para que sea intermediario, pero no han tenido respuesta, los han dejado solos, reprochó Mendívil Álvarez.

Trámite legal

“A la Alianza ya nos llegaron cuatro demandas en las que nos dicen que tenemos que entregar los camiones, y aparte nos quieren embargar bienes. Hay crisis y desespero en todos los que quisimos renovar el parque de camiones, lo hicimos de buena fe y nos dejaron solos”, finalizó.

Los concesionarios están a la espera de que tome protesta Rubén Rocha Moya y los apoye con este problema.

Para entender...

El Estado apoyó con parte del enganche

El Gobierno del Estado dio inicio al programa de Renovación de Unidades de Transporte Urbano, con el fin de mejorar el servicio. De acuerdo a lo que exponía el gobernador Quirino Ordaz Coppel en los discursos cuando hacía la entrega de las unidades con la leyenda “Puro Sinaloa”, era que apoyaba con el 10 por ciento del enganche.

El gobernador anunciaba este programa como algo histórico y agradecía a los concesionarios jugársela con el Gobierno. En este programa también entregaron taxis y aurigas.