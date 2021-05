Impugnan resolución de Teesin que no garantiza paridad de género en candidaturas a alcaldías de Sinaloa

Sinaloa.- Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses presentó impugnación ante la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa (Teesin) en el juicio de protección de los derechos de las ciudadanas.

Teresa Guerra, en representación del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses informó que, impugnan la resolución porque ellas elaboraron una valoración de elementos de ilegalidad donde los temas eran lo poblacional y las circunstancias de contabilidad en Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Diputados del Congreso de Sinaloa piden una auditoría a los recursos captados por la cuota liga

Señaló que en el caso de Morena se sumó como si hubieran ido en la contienda como una alianza lo cual no era así, debía haberse realizado de manera independiente porque para este caso, los municipios de Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave que eran los municipios que había ganado eran de alta competitividad, sin embargo, al sumarlos bajan de competitividad lo cual es una ilegalidad porque si no fueron juntos anteriormente se debieron analizar por separado.

Es igual el caso de PRI, PAN y , no fueron juntos y al agruparlos movía los criterios de competitividad entonces consideran que la situación no fue analizada como se debe.

Impugnan un ingrediente de ilegalidad; reelección de dos de los hombres alcaldes de los municipios de Culiacán y Mazatlán, lo cual señaló, solo es posible si se hace con el partido que se realizó la primera elección y no en alianza. Además, se empareja con el tema de genero porque ya habían señalado que debían postular mujeres.

Ante estas situaciones el tribunal electoral les dijo que no se podía realizar porque ellas no fueron contendientes y tenían interés jurídico, además aceptaron que es una irregularidad que no vayan mujeres donde se concentra el 74.4 por ciento y aceptó que no se volvería a repetir la situación pero no se conforman con ello.