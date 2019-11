Inauguran tradicional Feria Ganadera Sinaloa 2019

Culiacán, Sinaloa.- Ante cientos de asistentes, el gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró en compañía de su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, la tradicional Feria Ganadera de Sinaloa, en su edición número 45.

El mandatario estatal arribó a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), donde fue recibido por su presidente, Manuel Urquijo Beltrán, y cientos de productores ganaderos, para inaugurar una de las más grandes tradiciones sinaloenses.

En su mensaje, Ordaz Coppel anunció que la ganadería sinaloense entrará al Programa Ganadero del Gobierno de la República para obtener apoyos que no había tenido este sector tan importante: “Quiero informales que el día de ayer me reuní con el subsecretario de Ganadería, David Monreal, porque el presidente López Obrador en su última gira nos ofreció integrarnos al Programa Ganadero del Gobierno federal. Esa es una buena noticia, porque va a entrar Sinaloa con apoyos que no hemos tenido hasta ahora, llámese créditos a la palabra u otro tipo de programas, pero lo importante es que vamos ya en esa ruta de conseguir más recursos para un sector que lo merece, como es el de la ganadería sinaloense”, adelantó.

Exhibición

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa informó que en esta edición 45 se expondrán 720 cabezas de ganado bovino, 200 ovinos y 480 caprinos, y durante la feria se celebrarán concursos de raza pura, de caballos bailadores y charrería, además de los diversos espectáculos artísticos en el Palenque y en el Teatro del Pueblo a lo largo de los próximos 18 días.

En el marco de esta inauguración, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el presidente de la UGRS, Manuel Urquijo Beltrán, entregaron la Medalla al Mérito Ganadero al presidente municipal de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez. Por su parte, el líder ganadero le agradeció al mandatario estatal el apoyo otorgado al sector, pues durante este Gobierno la ganadería ha vivido un desarrollo muy significativo, impulsado por el Programa de Mejoramiento Genético, que el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel ha respaldado desde el inicio de su gestión: “Muchas gracias, señor gobernador, por acompañarnos en esta gran fiesta, y le agradecemos su apoyo en temas de sanidad, infraestructura, pozos, bordos, laboratorios de patologías, semillas perennes y de cultivos anuales, rastro TIF de Mazatlán y otros tantos”.

La Feria estará presente hasta el 1 de diciembre, donde los sinaloenses pueden disfrutar de un ambiente familiar.