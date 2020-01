Incertidumbre por falta de esquema de comercialización en campo de Sinaloa

Sinaloa.- La próxima semana será anunciado por el Gobierno federal el nuevo esquema de comercialización para el campo sinaloense, dio a conocer Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades).

Así destacó después de platicar con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, en el Consejo Nacional Agropecuario, donde se tocaron temas como las solicitudes que se le realizaron cuando visitó Culiacán, entre ello, el saldo de los pagos pendientes, donde la respuesta fue que se están realizando reuniones en la Secretaría de Agricultura con dependencias del Gobierno federal para trabajar en el nuevo esquema de comercialización, el cual será anunciado la próxima semana.

“Al no haber un esquema de certidumbre, al no haber un esquema de comercialización, no garantiza el pago a los proveedores, al banco y al mismo productor, y pues qué van a hacer los productores, van a hacer importaciones de maíz porque ellos tienen que asegurar su consumo, y si no hay esquema seguro, ellos van a importar”, expresó Rojo Plascencia, ya que a su parecer esto va en contra del mensaje de tener autosuficiencia alimentaria del país.

No hay certeza

En lo que corresponde al esquema de financiamiento de Finagro, el presidente de la Caades opinó que no se garantiza la comercialización, por lo que la necesidad recae en sacar un esquema de agricultura por contrato que pueda dar certidumbre a bancos y productores, y que además permita tener venta segura.

“Sería un caos, sería un tema de colapso en las bodegas, porque al no haber salida y con esta revolvencia de la venta, sería un lleno total, y qué quiere decir que estén las bodegas llenas, pues que también va a haber trillas paradas porque no va a haber dónde guardar los maíces”, expresó Gustavo Rojo, pues recordó que dicha situación se presentó en poca medida el año pasado, cuando no había fluidez en el traslado del maíz y los productores no podían trillar.

Pagos pendientes

Respecto a los pagos a productores que aún siguen pendientes, especificó que corresponde al complemento al ingreso objetivo, cifra que ronda en los 400 millones de pesos, lo que es importante recibir.

“La respuesta fue que están viendo, en una reunión ya nos habían dicho que a partir de febrero ya iba a estar esto liquidado, esperemos que se cumpla y vamos a estar trabajando en ello”, lamentó Rojo Plascencia, quien criticó que aún se tengan pagos pendientes hasta la fecha.