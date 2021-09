Inconformes con el proyecto Sendero, tumban cerca, pretenden proteger el pulmón verde de Culiacán

Sinaloa.- Por considerar que se está afectando al Parque Ecológico de Culiacán por el proyecto del Paseo Sendero, un grupo de personas retiraron una cerca en donde se está construyendo la obra, y señalan que protegerán este pulmón verde la ciudad.

El hecho fue denunciado a las autoridades hasta donde llegaron policías municipales, a quienes al explicarle los ciudadanos que no había un conflicto procedieron a retirarse.

En el lugar la arquitecta Marilu Guerrero, dijo estar en contra de este proyecto porque se quiere engañar a la ciudadanía diciéndoles que el proyecto es para darle una imagen bonita al parque, pero es modificar lo que es el pulmón de la ciudad. Asegura que no se garantiza que no se vaya a privatizar. Aseguró que no se darán por vencidos y van a defender este Parque Ecológico, el cual forma parte del Jardín Botánico.

Otros inconformes aseguraron que defienden este espacio porque poco a poco particulares y autoridades han ido acabando con las zonas boscosas de Culiacán, como lo fue en donde está construido el Congreso.

Algunos inconformes, exigen que el gobierno estatal acate el mandato que dio el Congreso de que se detenga la obra hasta que se socialice el proyecto.

Desde hace meses hay ciudadanos y usuarios del Parque Ecológico que están molestos porque para iniciar este proyecto no se consultó a los ciudadanos y tampoco se contaba con permisos de construcción ni el estudio de impacto ambiental.

Leer más: Para octubre, Sinaloa podría llegar a la meta de vacunación Covid-19: Encinas Torres

El Paseo Sendero consiste en hacer un camino de 700 metros que cruza el parque para que se pueda llegar de forma más fácil del Centro de Ciencias al Jardín Botánico, para este proyecto el gobierno estatal destinó 18 millones de pesos.