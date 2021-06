Inconformes las viudas de policías ante la respuesta de Quirino Ordaz sobre la Ley de seguridad

Sinaloa.- Mediante una reunión privada el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel les brindó a las viudas de policías un plazo de tres semanas para darles una respuesta según informaron las inconformes.

Además, comentó que se buscará una revaloración porque la reforma se hizo sin consultar a los municipios y al gobierno del estado aun cuando el tema de finanzas es un tema de presupuesto y los municipios no tienen el dinero para poder responder por lo que de nada sirve publicar una ley que no se va a cumplir.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Andrea Félix, presidenta de la Asociación Civil Familias de Policías comentó que, el periodo de espera estipulado es demasiado porque están desesperadas, buscan que la ley se publique para dejar de estar desgastándose.

Leer más: Revalorará Quirino Ordaz la Ley de Seguridad que garantiza pensiones a las viudas de policías

Además, no cree que el brindarles las pensiones sea un golpe financiero para el estado, ya que, hay una bolsa de 10 millones de pesos asignados para este ejercicio.

“Es gobierno tras gobierno y no sabemos cuándo va a terminar esta lucha” cuestionó. Exigen que se respete la ley como había sido publicada, con derecho a una pensión dinámica además de apoyar a aquellas que hasta el momento no tienen dicha pensión, considera que el gobernador no mostró voluntad actuando de manera insensible.

“Nos da tristeza ver esa actitud de parte del gobierno, en tres semanas ya están de vacaciones, el golpe financiero es una vil mentira, que no nos quieran engañar ni quieran engañar a la sociedad” agregó.

Lluvia de impugnaciones electorales

Síguenos en