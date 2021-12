Inconformes los policías jubilados de Culiacán que les paguen la mitad de las primas de antigüedad

Culiacán, Sinaloa.- Policías jubilados se encuentran inconformes sobre la propuesta que les hizo el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de pagarles el 50 por ciento de las primas de antigüedad a 40 agentes retirados, dio a conocer Yesenia Rojo Carrizoza.

“Él (alcalde) está hablando de darles el 50 por ciento a todos los que aparecen en una relación que publicaron y aparte en esa relación no aparece nadie del grupo. Aparte, no se si esa lista la sacaron a la carrera, así como para hacer una justitificación, porque ahí vienen policías que ya fallecieron, otros a los que ya les pagaron, la verdad quien sabe como estarán ahí en la organización”, dijo la representante de policías jubilados.

Negociación

Rojo Carrizoza dijo que los policías, a través del regidor Sadol Osorio, mandaron a Estrada Ferreiro, otra propuesta que tenían, de que si en lugar de 40, les pagaban la prima de antigüedad, a 20, pero completa.

Indicó que esto es, porque ya tienen el antecedente de personas que les recibieron el pago de la mitad de las primas y hasta el momento no les pagan el otro 50 por ciento. “Ellos dijeron no, al menos los del grupo no quieran el 50, si al grupo les va a pagar a 10 personas, pues paguele a 5, pero completo”, dijo Yesenia Rojo.

Propuesta del alcalde de Culiacán

Fue el pasado viernes 10 de diciembre, cuando el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro dio a conocer la reducción de aguinaldo a poco más de 140 servidores municipales, para ahorrarse 4.5 millones de pesos para utilizar estos recursos en el pago del anticipo del 50 por ciento de la prima de antigüedad a policías jubilados.

Estrada dijo que esa cantidad no alcanzaba para pagarles a todos los policías, pero sí era suficiente para pagarles el 50 de anticipo a cuando 40 ó 42 agentes retirados.