Inconformes por los baches, haccen memes de Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Luego de ser cuestionado durante una rueda de prensa sobre los baches en la ciudad, tras haber dicho que en Culiacán no había baches días atrás, el presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro señaló que uno debía conducir por donde no hubiera baches, para que viera que no había.

Fue durante una rueda de prensa, en los primeros días del mes de diciembre que el alcalde de Culiacán hizo la afirmación que no tardaría en volverse viral, tanto el video del momento en que lo dice como con memes.