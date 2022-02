Incongruencia del gobierno al restringir aforos pero autorizar eventos masivos: comerciantes de Culiacán

Sinaloa.- Congruencia en el respeto de las medidas sanitarias y en la implementación de restricciones por parte del gobierno estatal y federal, solicitó el presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán (ULCC) Oscar Sánchez Beltrán, esto ante el anuncio de la disminución de aforos al 50 por ciento por el semáforo epidemiológico naranja.

Expuso que, el estar determinando el color de semáforo epidemiológico al antojo de los gobiernos, está generando confusión en las personas, además de efecto negativo en los sectores como es el del comercio, a quienes se les solicitó reforzar las medidas.

Describió como incongruentes las medidas emitidas por el gobierno estatal de restringir los aforos de los sectores productivos, esto pues al mismo tiempo se está autorizando la realización de eventos masivos que generan mayor número de contagios que las compras en los establecimientos comerciales.

"Ya estamos cansados, los comerciantes estamos cansados de estas decisiones encontradas, por un lado se restringen ciertos sectores y por otro lado se permiten grandes eventos, ya es hora de que tomemos más seriedad en este aspecto, ya es hora de terminar con el semáforo descompuesto, el semáforo sanitarios de covid, es hora de que desaparezca", expuso.

Explicó que está herramienta es un método que solo está logrando confusión entre la sociedad, ya que es notorio que se está usando a conveniencia de algunos estados e incluso por la federación pues a su parecer no refleja la realidad.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 08 de febrero sobre Covid-19

"La población no sabe que hacer, hay decisiones encontradas, algunos están bajando la guardia y eso está permitiendo que muchas personas se contagien del covid al ver estadística no reales, ahora con el semáforo naranja estamos con un nudo en la garganta porque no sabemos que va pasar", reiteró Sánchez Beltrán.