Incrementa carencia de alimentación en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- En la última década, alrededor de 116 mil personas más en Sinaloa viven en estado de carencia alimenticia.

De acuerdo con la evaluación de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del 2008 al 2018, el índice de personas que carecen de esta necesidad básica aumentó en un 2 por ciento, pues de 636 mil personas que se tenían registradas, ahora son 752 mil.

Aunque el estudio muestra comparativos entre el año 2016 y 2018, con porcentajes positivos en los diversos rubros, al considerar la evaluación de la última década, los incrementos no son muy notorios, además de mínimos.

Las cifras

A pesar de que en la pobreza extrema, la seguridad social y el rezago educativo se muestran prósperas, no se puede concluir lo mismo de la pobreza y de la población no pobre y no vulnerable, pues se registraron incrementos de 2 mil a 5 mil personas; es decir, los de mayor estabilidad económica han pasado a la categoría pobres.

El número de personas en situación de pobreza extrema, del 2016 al 2018, pasó de 87 mil 084 a 82 mil 305, cinco mil personas menos; sin embargo, las personas que viven en condiciones de solo pobreza incrementaron en alrededor de 20 mil, pues de una cifra de 929 mil 683, se pasó a 946 mil 868.

Misma situación pasa con los registros de la población no pobre y no vulnerable, pues de 649 mil que se contabilizaron en el 2008, ahora se cuenta con 861 mil que pasaron a vivir en pobreza.

Indicadores de carencia

En tanto a las carencias que persisten en la población sinaloense, el informe de Coneval informa disminuciones desde 4 puntos porcentuales hasta 14, a excepción de la carencia de alimentación, la cual incrementó en un 2 por ciento desde el 2008.

El rezago educativo logró disminuirse de un 21 por ciento al 16 por ciento; mientras que la carencia de servicios de salud pasó del 29 por ciento al 13 por ciento.

Asimismo, el rubro de la calidad y acceso a la vivienda bajó en un 6 por ciento; y el acceso a los servicios básicos disminuyó solo en un 2 por ciento.