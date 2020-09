Incrementan 14% los delitos por internet durante confinamiento en México

Culiacán.- A raíz del confinamiento por la pandemia de covid-19 el uso de las plataformas digitales se ha aumentado de manera exponencial, por esta razón la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Sinaloa, llevó a cabo la conferencia virtual “Guía de seguridad sobre el uso de plataformas virtuales de comunicación”.

La Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, Margarita Urías Burgos señaló que los ciberdelitos se han hecho más presentes en la actualidad, por el uso de las tecnologías con la nueva normalidad.

“¿Niñez y adolescencia estarán seguros trabajando desde estas plataformas?, ese es el cuestionamiento que nos hemos hecho y queremos dejar estas reflexiones y cuestioamientos con personal capacitado, pues tan sólo en el confinamiento ha aumentado los ciberdelitos un 14 por ciento”, puntualizó

Por su parte Víctor Coronel Siqueiros, encargado del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SEINNA) del SIPINNA, expresó que según datos de la Organización de Naciones Unidas y de la Guardia Nacional tan sólo en México durante el tiempo de confinamiento ha aumentado un 14 por ciento los ciberdelitos, además de registrar un incremento del 73 por ciento de pornografía infantil, siendo la Ciudad de México y Jalisco las entidades con mayor incidencia.

Expresó que es importante contar con bases de datos que permitan a la ciudadanía identificar todos los delitos que se están presentando mediante esta modalidad digital, además de garantizar la adecuada investigación y la correcta preservación de la cadena de custodia de este tipo de delitos.

Resaltó que aunque en Sinaloa aún no se cuenta con la tipificación del –ciberdelito- existe personal en la Fiscalía General del Estado encargada de atender estos casos, mismos que se les da seguimiento y la atención adecuada por parte de personal capacitado.

Además dio a conocer algunas recomendaciones para niñez y adolescencia para el uso de las tecnologías: debes estar siempre alerta; pensar bien antes de compartir una información que no estamos seguros de su veracidad; configura la privacidad de las redes sociales, de esta forma personas que no conozcan no tendrían acceso a la información personal; existe la opción dijo, de reportar o bloquear algo que les haga sentir mal o inseguras y para finalizar, recomendó a niñez y adolescencia que siempre pueden hablar con una persona adulta que sea de su confianza.

Cabe destacar que en México se identificaron alrededor de 12 mil cuentas digitales que distribuyen fotografía y videos pornográficos de personas menores de edad. El SIPINNA Nacional estima que alrededor de 20 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de turismo sexual lo que sitúa a México como segundo lugar mundial en dicho delito. En México 1 de cada 4 adolescentes ha sufrido de ciberacoso en el último año, mientras que en Sinaloa es 1 de cada 5.