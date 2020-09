Incrementan atenciones de Cruz Roja por picadura de alacrán en Culiacán

Sinaloa.- En lo que va del año en Cruz Roja Culiacán se han atendido más de 200 casos por piquete de animales ponzoñosos. En las últimas semanas se ha incrementado el número de casos de piquetes de animales ponzoñosos o insectos, principalmente de alacrán en el municipio de Culiacán.

Las unidades de Cruz Roja han atendido 233 picaduras de diferentes animales, en lo que va del año de las cuales 39 casos son de alacrán 25 masculinos y 14 femeninos.

Pese a este incremento de atenciones, Ismael Durán, coordinador de Servicios Médicos de la Cruz Roja, delegación Culiacán informó que la institución no cuenta con el antídoto para este tipo de picadura.

Por lo que ante la situación al recibir este tipo de casos se le informa al paciente para que adquiera por cuenta propia el tratamiento o bien se le traslade a otra institución médica para evitar riesgos.

“Regularmente nosotros no contamos con el suero como tal, lo tiene las instituciones públicas como es el Seguro Social o la Secretaría de Salud, que tiene este tipo de insumos, si el paciente no quiere ir se le informa que no se cuenta con el insumo y puede ir a la unidad de adscripción o comprarlo".