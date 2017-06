Indignación y dolor por asesinato de Flor y Marquito

Culiacán, Sinaloa.- Por la avenida Monte Líbano del fraccionamiento Santa Rocío ya nada será igual tras el asesinato a puñaladas de Flor y su hijo Marco, este último era casi un niño. Ayer, la casa en la que ellos rieron y pasaron muchos momentos felices como familia lucía vacía y en la misma se percibía una quietud como si nada hubiera pasado. La casa estaba bien asegurada con una reja blanca, por eso nadie se explica cómo alguien pudo haber entrado y asesinarlos.

Algunos vecinos recuerdan a Flor como una buena persona, “con todos se llevaba bien y era muy alegre y platicadora, todos en esta calle la queríamos, por eso si ella hubiera salido a pedir ayuda o hubiéramos escuchado los gritos nosotros, todos, la hubiéramos ayudado”, dijo una vecina en el lugar, mientras con sus ojos empañados por la tristeza volteaba hacia la casa de Flor.

Era buen niño

Con respecto a Marco, lo recuerdan como un niño bueno al que le encantaba mucho pasear en su bicicleta por las calles del sector. Era tranquilo y ni él ni su mamá tenían por qué morir de la forma en la que lo hicieron, comentaron unas vecinas.

Ahora hay habitantes de este fraccionamiento que no se sentirán tranquilos hasta que hayan agarrado al o a los homicidas porque al estar en la calle el causante de este atroz crimen puede atacar de nuevo. De este caso lo único que se sabe es que fue durante la madrugada del pasado sábado y hubo algunos vecinos que escucharon gritos, pero los mismo no salieron a ver. Pese a que las casas estaban muy cerca, otros no escucharon nada.

Temen a la impunidad

Con el asesinato de Marco ya son cuatro los menores de 15 años que han sido asesinados en esta administración estatal, y todos los casos se encuentran en la impunidad. El primero fue el de Joel Arnold, de 15 años, quien fue baleado durante la primera madrugada de este 2017 por un policía federal y murió minutos después en la sindicatura de Aguaruto.

El presunto responsable fue detenido, pero fue puesto en libertad por presuntas fallas del proceso de detención. Pese a que la familia de este menor de edad realizó una serie de protestas, hasta la tarde de ayer el agente federal se encontraba prófugo. Otro de los casos es el de la menor María del Carmen, de 9 años, quien fue herida de bala la tarde-noche del 22 de enero en un abarrote ubicado por la calle Constituyente, en la colonia Industrial El palmito. Tras luchar por su vida, perdió la batalla el 8 de febrero. Hasta el momento, pese a que se han señalado a los presuntos agresores, los mismos siguen en libertad.

Otra víctima fue un menor de 15 años que fue privado de la libertad de la sindicatura de Quilá, y cuyo cadáver fue arrojado en el sector de Cañadas semanas atrás.