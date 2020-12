Informe campañezco y sin resultados el de Estrada Ferreiro: Eusebio Telles

Culiacán.- Tras el viaje del Jesús Estrada Ferreiro a la Ciudad de México, el Regidor Panista Eusebio Telles dijo que como siempre el alcalde de Culiacán y su autoritarismo por delante y no entera al Cabildo de su ausencia para un viaje a la capital del país sin fines de beneficio para el Ayuntamiento y sí con fines personales y políticos.

“Le exigimos al Alcalde que se apegue a la normatividad, entere al Cabildo de su ausencia y que haga lo que corresponda”, expresó el Regidor.

Por otro lado, este viernes el alcalde de Culiacán, rendirá su segundo informe con la evidente falta de transparencia, poca eficiencia del gasto, nulos resultados, pero sobre todo las malas decisiones eso es lo que el Alcalde debe de informar a los culiacanenses, dijo el Regidor Panista Eusebio Manuel Telles Molina.

“A dos años de este gobierno donde hemos estado proponiendo, vigilando y donde nos hemos dado cuenta ya que las cosas no funcionan, la falta de transparencia y la poca eficiencia del gasto, nulos resultados, pero sobre todo las malas decisiones del Alcalde es que lo que debería de informar a los culiacanenses”, comentó Telles Molina.

Respecto al informe, Jesús Estrada Ferreiro ahí no le importaron los riesgos de contagio de Covid-19, ya que rendirá su informe de manera presencial en el Teatro Griego del Parque 87.

“Es lamentable, pero no se ha manejado correctamente los daños de la pandemia del COVID-19, les ha fallado a los comerciantes y a los culiacanenses”, expresó el Regidor Panista.

Por más que cuide y tome todas las medidas de prevención, él debe de predicar con el ejemplo, hay otras maneras de darlo a conocer, pero a todas luces se ve un evento con fines políticos por que la realidad no hay mucho que informar.

Sabemos que no se le ha dado una buena atención al manejo de la pandemia en Culiacán, no hay apoyo para los comerciantes y no se han generado las condiciones para que el desarrollo de Culiacan se dé.

“Hay obras que no se concluirán, y la que tanto pregonó toda su campaña fue la del Metrobús, la cual a dos años de gobierno ni si quiera la ha iniciado, pero ahorita lo vemos más enfocado en su aspiración política que en los resultados que le pueda dar al municipio de Culiacán”, finalizó el Regidor Panista.