Informe sobre operativo fallido en Culiacán deja más dudas, señalan

Sinaloa.- El informe sobre el fallido operativo en Culiacán, presentado ayer durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, deja más dudas que respuestas, aseguraron activistas y especialistas en seguridad, quienes añadieron que ese denominado ejercicio de transparencia no informó sobre lo ocurrido previo al operativo ni aclaró las contradicciones sobre quién tomó la decisión de ponerlo en marcha; tampoco si el Gabinete de Seguridad nacional sabía o no ni quién lo informó, mucho menos quién enteró al mandatario.

Para analizar la información ofrecida en el informe oficial a cargo del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, EL DEBATE consultó a Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad sin Guerra, que promueve la seguridad pública a través de instituciones civiles y no militares, y a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, organización que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país.

Ambos coincidieron en que en este operativo no se ve la mano de la DEA, pero tampoco la intención del Gobierno federal por investigar y castigar a los responsables de esta acción que puso en riesgo a la población de Sinaloa.

¿Un informe a modo?

Alfredo Lecona sostuvo que, sin minimizar lo que presentó el titular de la Sedena, que es inédito y un ejercicio de transparencia, con videos que muestran a un soldado desangrándose, a Ovidio haciendo llamadas y las agresiones, finalmente es un informe acotado a la sucesión de hechos que refuerzan una premisa en la que el presidente se mueve fácilmente: que eso evitó un mayor baño de sangre.

Admitió que justo en esto último nadie podría estar en desacuerdo si se observa la capacidad de letalidad que tiene el Ejército para responder de formas distintas, poniendo en peligro la vida de la población: «Eso se reafirma con esos videos mostrados, pero estamos lejísimos de poder tener el panorama completo, de poder hablar de transparencia, porque la génesis de esa situación, la mala toma de decisiones, el flujo de información al interior del Gabinete de Seguridad, el ver quién dio la orden, de exactamente qué cosa es de lo que no tenemos nada, estamos parados en el mismo lugar en que estábamos el viernes 18 de octubre», señaló.

El activista de Seguridad sin Guerra indicó que la certeza que se tiene es que existía una orden de aprehensión girada en contra de Ovidio Guzmán, un trabajo que por meses se había hecho, y que era una petición o una solicitud de colaboración de Estados Unidos. Pero señala que lo también cierto es que el operativo fue un fracaso, que las Fuerzas Armadas se vieron rebasadas en número y estratégicamente, pues los grupos que conformarían el círculo externo de seguridad en torno al sitio de captura de Ovidio no lograron posicionarse debido a la serie de ataques de personas armadas como confirmó el General.

Conferencia de prensa del presidente de México. Foto: El Debate

Sobre la filtración de la imagen de Ovidio Guzmán en redes sociales justo en el momento en que se realizaba el operativo, Lecona consideró que necesariamente el responsable fue alguien de las Fuerzas Armadas, alguien que estaba participando en el operativo.

Una respuesta política

Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, el informe sobre lo ocurrido en Culiacán es más una respuesta política a un problema de rendición de cuentas profundo que expone errores importantes dentro de la construcción de un operativo: «En parte —lo que nos dicen— amplía el número de preguntas que podríamos tener, contradice ciertas declaraciones».

Rivas refiere que es importante saber qué pasó a partir del operativo, pero es más importante entender por qué se armó tan mal. Afirmó que decir que se tomaron decisiones a partir del interés de salvar a las personas es una justificación que no tiene sentido porque ellos pusieron en riesgo a las personas armando mal el operativo. Además, calificó como una confusión la incógnita de si el Gabinete de Seguridad nacional sabía o no de estas acciones y hasta dónde sabía, «porque pareciera que la gente se manda sola en el Ejército, pero sabemos que no es así».

Cuestionó la falta de una sola consecuencia ante la pérdida de vidas civiles —pues fueron tres, no una, como reporta el Gobierno federal—, además de la vulneración del Estado de derecho: «Lo mínimo que me parecería necesario era la renuncia del secretario Durazo, pero evidentemente aquí no importa qué tan mal puedas hacer un operativo, se te premia reconociéndote un desastre en lugar de identificar cuáles son los retos y aprender de los errores, pero como ellos no admiten errores, pues no hay nada qué aprender».

Francisco Rivas afirmó que lo acontecido en Culiacán es un hecho que pone en peligro la capacidad del Estado para resolver la situación de delincuencia organizada y «genera preocupación de que este sea un Gobierno con un discurso que pueda llevar a una acción de negociación con los delincuentes».

En su análisis, Rivas afirmó que el Gobierno federal solo ha mostrado ideas, pero no estrategias, por lo que además de esto último también le faltaría aplicar sanciones, previa identificación de los errores.

¿Qué sostiene a Durazo en el cargo?

Alfredo Lecona reconoció que se sigue cuestionando qué es lo que sostiene a Alfonso Durazo en el cargo, «porque solo hay de dos: o mintió el jueves por la noche al informar, cinco horas y media después de iniciado el operativo, que todo se había generado durante un pagenerado durante un patrullaje de rutina, que esa ha sido una respuesta muy común desde hace trece años, o, efectivamente, después de esas horas no sabía que todo fue originado por un operativo para capturar a Ovidio Guzmán. Cualquiera de las dos, la mentira o la incapacidad, son tremendamente graves», advirtió.

El activista no comparte esa celebración de que el Gobierno está dando la información como nunca, porque afirma que tampoco tenían mucha opción cuando las versiones oficiales eran desmentidas ese día por los videos donde se ve el dispositivo que estaba rodeando la casa en donde detuvieron a Ovidio, gracias a la cobertura periodística.

Alfredo Lecona no descarta que el operativo fallido sea la consecuencia de una decisión forzada y desordenada para intentar la captura de Ovidio y dar una buena noticia en lo que había sido una semana trágica en materia de seguridad pública, pues, de haberlo capturado, hubiera sido un jueves glorioso con la colocación de la primera piedra en Santa Lucía por la mañana y la captura de Ovidio en la tarde.

Recordó que la semana ya era terrible para la Secretaría de la Defensa Nacional, empezando con un informe del punto de inflexión y un índice de letalidad «cuchareado», además de la masacre a trece policías en Aguililla, Tamaulipas, y la muerte de quince civiles en Tepochica, Guerrero, en un supuesto enfrentamiento con militares

¿Qué pasó ese jueves negro del 17 de octubre en Culiacán?

En el informe presentado ayer en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmaron que a las 14:30 horas —tiempo del Pacífico— inició el operativo con el despliegue de los integrantes de las fuerzas armadas en torno al domicilio al que había llegado Ovidio Guzmán el jueves 17 de octubre.

Veinte minutos después se concluyó en la Ciudad de México con el protocolo para solicitar la orden de cateo ante la autoridad judicial, que nunca llegó, pero para ese momento ya habían empezado las agresiones contra las Fuerzas de Seguridad por parte de hombres armados que intentaban evitar la captura del hijo del Chapo.

A las 15:25 horas reportan al primer militar herido, y a las 15:45 horas informan al presidente lo que ocurría en Culiacán. A las 16:49 horas se da la orden para cancelar la operación y retirar a las tropas del área.

En ese tiempo, hubo —de acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa— trece muertos, entre ellos tres civiles y un militar; al menos 54 vehículos robados, más de una docena de personas heridas y 54 reos fugados del penal de Aguaruto.