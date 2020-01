Inicia el año con fallas en la recolección de basura en Culiacán

Sinaloa.- Desde el pasado 24 de diciembre, el servicio de recolección de basura ha sido deficiente en el municipio de Culiacán debido a que la mayoría del personal de servicios públicos se encuentra de período vacacional y, aunado a esto, el día 25 fue inhábil.

Lo mismo ocurrió el día 1 de enero, cuando solo se recogieron los desechos del primer cuadro de la ciudad. Ante esto, el resto de las colonias de la ciudad, en especial las de mayor concentración, lucen con un aspecto sucio y basura regada por las banquetas y calle.

En un recorrido por la ciudad se observó que en el sector de Zona Dorada la basura no se recolecta desde el sábado pasado, por lo que algunos vecinos han optado por acudir a tiraderos clandestinos o contenedores que están en colonias aledañas para depositar su basura, y evitar los malos aromas y mal aspecto frente a sus casas.

Mientras, en el sector Valle Alto el problema de la no recolección de basura es recurrente. Los vecinos dijeron que ya es normal que el camión no pase por las calles de esta fraccionamiento, problema que, señalan, no se ha mejorado durante todo el 2019, a pesar de las múltiples denuncias que se han interpuesto en diferentes instancias del Ayuntamiento.

Basura acumulada en la colonia 4 de Marzo. Foto: El Debate

“El servicio de la basura en Valle Alto es deficiente. Una semana o dos se regulariza, y después vuelve a fallar”, dijo Viridiana Castro.

Denuncia

En la sindicatura de Agua-ruto los vecinos señalaron que han sorprendido a los recolectores del camión de basura recogiendo basura de particulares, lo que hace que no concluyan con la ruta y dejen calles sin pasar.

O bien, en las calles que se encuentran en mal es-tado les piden que la sa-quen a las esquinas o calle principal, situación que molesta a los de los co-mercios debido a que les da una mala imagen, en especial en aquellos establecimientos de comida.

En los fraccionamientos Barrancos, Chulavista, Juntas del Humaya, Cana-co, 4 de Marzo, Villas del Río y Recursos Hidráulicos las quejas por la deficiencia del servicio las presentaron los vecinos, quienes hacen el llamado al alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, a que dé solución definitiva a este problema, que se ha presentado durante todo el año pasado.