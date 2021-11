Inicia fumigación contra el dengue en municipios de Sinaloa con más casos

Sinaloa.- El secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dio el banderazo oficial para el arranque de la Jornada Intensiva de Acciones contra el Dengue, donde se tiene como objetivo principal la eliminación de criaderos y fumigación, para impactar en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, siendo los municipios con mayor incidencia de casos.

El también Director General de los Servicios de Salud en el Estado, informó que con estas acciones se le da atención a la queja que de manera permanente le han hecho llegar las y los sinaloenses al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, en los recorridos que de manera personal realiza en la entidad, donde le manifiestan la proliferación del mosco.

Asimismo, agradeció al personal de vectores por la importante labor que realizan a través de los operativos de descacharrización, limpieza y fumigación en todo el estado, para con ello disminuir el problema del Dengue el cual en estos tiempos de pandemia aumenta su peligrosidad por el Covid – 19 al poderse presentar casos de sindemia en pacientes.



“Nosotros estamos preocupados y estamos preocupados ya no únicamente por la pandemia, no únicamente por el Covid – 19, nosotros estamos preocupados porque hay gente que se está contagiando con más de una enfermedad a veces el Covid – 19 combinado con el dengue, a veces Covid – 19 con probable influenza, influenza sabemos que estamos vacunando en este momento, sabemos que en este momento todos los que estamos aquí estamos usando cubre bocas, cubre bocas porque es la mejor manera que podemos evitar el contagio, porque ya conocemos que el Covid -19 y también la influenza se trasmite a través de las gotas de saliva, y si nosotros sabemos que es a través de las gotas de saliva precisamente hay que poner una barrera física, que contagian al resto de la gente por eso usamos el cubre bocas, pero el cubre bocas no funciona contra el dengue, no funciona contra el chikungunya y el zika, porque la trasmisión es diferente, nosotros sabemos que la enfermedad del dengue es a través de un vector”, manifestó.

Es así que, de manera simultánea, salieron a fumigar 31 unidades ubicadas de la siguiente manera: 10 en Culiacán, 2 unidades del H. Ayuntamiento de Culiacán, 4 en Mazatlán, 1 El Rosario, 2 Escuinapa, 4 en los Mochis y una más del Ayuntamiento, 3 en Guasave, 1 Sinaloa de Leyva y 3 en Salvador Alvarado.

Cabe señalar que actualmente en lo que va del año Sinaloa registra un total de 504 casos confirmados, de los cuales 328 no graves, 148 con signos de alarma y 31 graves, siendo Culiacán, Salvador Alvarado, Sinaloa municipio, Ahome y Guasave son los que mayor número de casos presentan.

En el evento, también estuvieron presentes, la Dip. Viridiana Camacho Millán, Presidenta de la Comisión de Salud del H. Congreso del Estado; Dr. Carlos López Portillo, Subsecretario de Atención Médica; Dr. Julio Quintero Ledezma, subsecretario Administrativo; Ricardo Landeros, Delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 80; Donald Macbeath, Supervisor Operativo Federal y el Comisionado Estatal de Coepriss, Luis García.