Inicia la veda electoral por revocación de mandato en Sinaloa; INE recibirá denuncias

Sinaloa.- A partir de este 5 de febrero hasta el 10 de abril queda prohibido a las dependencias del Gobierno federal, estatal y municipal, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, que difundan los logros de los gobiernos y publicidad oficial por la consulta de revocación de mandato en Sinaloa, informó el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Jorge Luis Ruelas Miranda.

Lo anterior no implica una paralización de la administración pública por el inicio de la veda, pero los funcionarios no podrán realizar actos de difusión de obras o reparaciones de baches, por ejemplo, debido a que no podrán hacer propaganda a favor o en contra de este proceso durante 65 días.

Dijo que seguramente se van a presentar quejas, ante las diferentes lecturas que se puede tener por lo que se diga o haga en el gobierno, y se presentan, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se va a discutir violaciones en el artículo 35 fracción novena de la Carta Magna.

Lo que dispone la ley es que durante el tiempo que comprenda el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno.

Los Poderes Públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente, solo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos, de salud y las necesarias de protección civil, que aplica desde este 4 de febrero hasta el 10 de abril.