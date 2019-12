Inicia pago de aguinaldo al magisterio del Estado de Sinaloa

Sinaloa.- A partir del día de hoy viernes 13 de diciembre dará inicio la dispersión de pago de las prestaciones de fin de año a los integrantes del Magisterio estatal, el aguinaldo que esperan los maestros, “no hay ninguna duda que este gobierno cumplirá, como ha sido su premisa”, confirmó el Srio. Gral. Prof. José Fernando Sandoval Angulo.

El líder sindical expresó que se trata de una erogación muy importante, ya se están procesando las nóminas de todos los trabajadores para cumplir en tiempo y forma, hay que recordar que este 12 de diciembre no hubo bancos y en ocasiones los mecanismos no permiten que aparezca el dinero ese mismo día, sin embargo, no pasa de mañana en que inicie el proceso de pago.

El Mtro. Sandoval Angulo expresó su reconocimiento al Gobernador del Estado Quirino Ordaz, con el que se ha mantenido una constante comunicación en beneficio de las y los trabajadores de la educación estatal y quien desde el día de ayer se encontraba en la Ciudad de México buscando el apoyo del gobierno federal para dar certidumbre al magisterio estatal.

Asimismo, expresó su compromiso de continuar gestionando el pago de las demás prestaciones pendientes en beneficio de los trabajadores.