Culiacán, Sinaloa.- Con una inversión de 49 millones de pesos y con el objetivo de ofrecer condiciones de seguridad a la vida y patrimonio de miles de familias, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, dieron el banderazo de inicio al colector Los Mezcales, en Culiacán.

Al cierre de lo que fue el primero de dos días de gira por Sinaloa, el titular de la SHCP expuso que estos recursos para esta obra no estaban etiquetados para Sinaloa ni para Culiacán, pero se determinó destinarlos a la construcción del colector por su impacto directo en el bienestar de la vida diaria de los habitantes de este sector, sur de la capital.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel expuso que este día es de alegría para todas estas colonias populares por el colector. “Aquí están las máquinas, vino el secretario de Hacienda, pero viene, fíjense nada más la sensibilidad, la actitud, de estar con ustedes aquí en Culiacán a poner en marcha esta gran obra, de esas que no se ven pero que se sienten, de esas que no quisieron hacer porque no se ven, porque están enterradas”.

Inician colector Los Mezcales en Culiacán/ Cortesía

El mandatario estatal expuso que este colector significará seguridad y confianza pues los habitantes de Los Mezcales ya no van a perder lo que pierden cada año en su patrimonio, lo que les afecta en su bolsillo por la pérdida de daños materiales producto de lluvias e inundaciones, y más porque se está construyendo con oportunidad.

En su turno, el secretario Arturo Herrera dijo que para Hacienda esta es una obra emblemática, y expuso que “cuando estábamos analizando hacia dónde íbamos a dirigir unos recursos y estos recursos no estaban etiquetados para Sinaloa…iban a ir a una bolsa que tenía que ser concursable y dentro de los proyectos que llegaban a esa bolsa tenían que elegirse aquellos que fueran más relevantes y uno de los criterios que para nosotros era importante, era que tuviera un impacto directo, en el bienestar de la vida diaria de los habitantes”.

Y cuando vimos que por la falta de este colector había inundaciones de manera cotidiana en estas colonias, --agregó-- nos pareció que teníamos que, en la medida de lo posible, ayudar a que las condiciones en que ustedes viven día a día, mejoraran.

En la explicación técnica de la obra, el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, informó que la obra pluvial –que descarga en el río Humaya-- consiste en mejorar la capacidad hidráulica de la obra existente en una longitud a construir de mil 500 metros.

Ilustró que en un primer tramo de 180 se construirán dos ductos a un lado del ducto existente; del metro 180 al 600, --un segundo tramo de 420 metros--, se construirá un canal de sección rectangular y; en un tercer tramo, de 380 metros, se construirán dos ductos a un costado del existente.

En este evento estuvieron presentes los diputados federales Erika Sánchez, Alfredo Villegas y Fernando García, así como los secretarios de Desarrollo Social, Ricardo Madrid y; de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla.

Inversiones en obras para mitigar inundaciones en Culiacán

Colector Los Mezcales

$49 millones

Colector Agustina Ramírez

$100 millones

Arroyo El Piojo

$140 millones

Arroyo López Mateos

$100 millones

Dren Bacurimí

$150 millones (primera etapa)

Colector Ferrocarrilera

$48 millones