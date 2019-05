Inician obra de drenaje en Surutato

Surutato, Badiraguato.- Con una inversión de cinco millones de pesos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel puso en marcha los trabajos de construcción del sistema de drenaje sanitario en Surutato, Badiraguato, proyecto que da continuidad a la introducción de este servicio, ahora en su cuarta etapa, en beneficio de la población y turistas que a lo largo del año visitan esta comunidad.

En compañía de la presidenta municipal, Lorena Pérez Olivas, el mandatario estatal expuso que esta obra atenderá un sentido reclamo de seguir generando condiciones de desarrollo y salud para potenciar esta localidad como zona turística pues, después de Mazatlán y Altata, se ha convertido en uno de los principales atractivos en Sinaloa.

“Apostarle a Surutato es apostarle al turismo, a la generación de empleos, por eso debemos seguir promoviendo más inversión aquí, con más cabañas y más restaurantes para que vengan más visitantes”, dijo.

Quirino Ordaz, quien apenas el jueves de la semana pasada estuvo en la cabecera municipal encabezando las Jornadas de Apoyo ‘Puro Sinaloa’, reiteró su compromiso con los municipios de los altos de la sierra, como este pueblo que durante décadas había reclamado esta obra de drenaje.

“Invertir en estas obras que no se ven, porque van enterradas, pero que resuelven problemáticas serias de riesgos a la salud pública, es prioridad de mi gobierno porque además dan dignidad y ofrecen calidad de vida a las familias, sobre todo en pueblos tan alejados como Surutato, para disminuir la desigualdad y la marginación”, expresó el gobernador quien se comprometió a volver a esta localidad para visitar el Centro de Estudios Justo Sierra (CEJUS) y apoyarlo en lo que más requiera.

En su turno, la alcaldesa Lorena Pérez agradeció esta obra porque sostuvo que sin servicios de drenaje, agua y electricidad, Surutato no crece en turismo.

Recordó que el año pasado, Gobierno del Estado invirtió 8 millones en esta obra y destacó que “veo de parte de Quirino Ordaz mucho respaldo a Badiraguato, no me ha dejado sola, con carreteras, drenaje, agua y no solo él sino también con su esposa Rosy Fuentes, quien siempre ha estado apoyándonos; es una familia al servicio de la gente. En Badiraguato, gobernador, se le quiere y se le aprecia porque se la ha fajado con nosotros”.

Para dar el banderazo de continuación de esta obra, acompañaron al gobernador los secretarios Osbaldo López Angulo, de Obras Públicas y, Carlos Gandarilla García, de Desarrollo Sustentable, además del vocal Ejecutivo del CEAPAS, Juan Ernesto Millán.

La obra de drenaje en Surutato en cifras: